Travis Japanが、4月28日にデジタル配信する新曲「Would You Like One?」のジャケット写真が公開された。映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』(5月1日全国公開)の主題歌となる同楽曲は、きょう24日朝、TBS系朝の情報番組『ラヴィット』にてパフォーマンスを初披露。SNSのトレンド1位、加えてパフォーマンスに関してのトピックスがトレンド10位以内に4つ入るなど話題を呼んだ。同日この盛り上がりを受けて公開されたジャケット写真は背景をラーメンにTravis Japanのメンバーが謎のポーズを披露している。なぜラーメンなのか、このポーズの詳細は徐々に明らかにされる。