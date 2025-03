出来たて台湾グルメや個性豊かなスコーンが集結！東武百貨店 池袋本店「台湾フェア」・「スコーンパラダイス」

東武百貨店 池袋本店では、3月27日(木)から4月1日(火)まで、【台湾フェア】・【スコーンパラダイス】を開催します。

東武百貨店 池袋本店「台湾フェア」・「スコーンパラダイス」

場所 :東武百貨店 池袋本店 8階催事場

【台湾フェア】約140坪、【スコーンパラダイス】約55坪

※併催【第15回「IKEBUKUROパン祭」】

期間 :2025年3月27日(木)〜4月1日(火)

営業時間:午前10時〜午後7時

※イートインは閉場30分前がラストオーダーとなります。

店舗数 :【台湾フェア】18店舗、【スコーンパラダイス】13店舗

東武百貨店 池袋本店では、3月27日(木)から4月1日(火)まで、【台湾フェア】・【スコーンパラダイス】を開催。

【台湾フェア】は18店舗が出店。

出来たてをその場で楽しめる実演・イートインの台湾グルメに注目です。

【スコーンパラダイス】は13店舗が出店し、個性豊かなスコーンが登場します。

■出来たてを楽しめる!実演・イートインの台湾グルメに注目

[初出店][実演]

【麻膳堂Mazendo】

麻辣牛肉麺 イートイン1,800円(1杯)

〈各日販売予定20点〉

20種類以上の漢方食材を使用した麻辣スープに、台湾産の鴨血と湯葉などをトッピング。

【麻膳堂Mazendo】麻辣牛肉麺

[実演]

【台湾朝食専門店 wanna manna】

台湾式豆乳スープ(シェンドウジャン) 631円(1杯)

〈各日販売予定85点〉

自家製の温かい豆乳を酢でゆるく固めた台湾の定番朝ごはん。

【台湾朝食専門店 wanna manna】台湾式豆乳スープ(シェンドウジャン)

[実演]

【帝鈞胡椒餅】

胡椒餅 921円(1個)〈各日数量限定〉

外はパリパリ、中はジューシー、食べ歩き台湾グルメの定番。

【帝鈞胡椒餅】胡椒餅

[実演]

【美麗 MEILI】

ルーロー飯 イートイン1,000円(1杯)

〈各日数量限定〉

こだわりのスパイスの風味と柔らかい豚肉で、ご飯がすすむ一品。

【美麗 MEILI】ルーロー飯

[実演]

【台湾料理 光春】

地瓜球(サツマイモボール) 648円(6個入)

安納芋、タピオカ粉などを使用し、外はカリッ、中はモチッとした食感を楽しめる。

【台湾料理 光春】地瓜球(サツマイモボール)

[実演]

【Fortune Moon Cake】

ムーンケーキ 486円から(1個)

伝統的な焼菓子「月餅」を進化させた、“生タイプ”の月餅。

お餅生地でもちもち食感。

【Fortune Moon Cake】ムーンケーキ

■こだわりの個性豊かなスコーンが集結!

[東武限定]

【EMU Bakehouse】

よもぎフェタくるみスコーン 648円(1個)

よもぎを練り込んだ生地に、塩味の効いたフェタチーズと胡桃を合わせた一品。

【EMU Bakehouse】よもぎフェタくるみスコーン

[東武限定]

【べノア】

英国小麦のスコーン レモン&オレンジ 432円(1個)〈各日数量限定〉

英国王室御用達の英国産小麦粉を100%使用。

レモンとオレンジのピールを使った爽やかな風味。

【べノア】英国小麦のスコーン レモン&オレンジ

【Teapick】

プレーンスコーン 443円(1個)

紅茶専門店が作る、発酵バターと小麦の香りを感じるスコーン。

【Teapick】プレーンスコーン

【スコーン専門店iro】

焼き芋ブリュレ 470円(1個)

〈各日数量限定〉

熊本県産紅はるかの焼き芋を生地に混ぜて、てんさい糖でブリュレしました。

【スコーン専門iro】焼き芋ブリュレ

【CAFE de ROMAN】※「E」は正しくはラテン文字

生チョコサンドスコーン

540円(1個)

〈各日数量限定〉

しっとりと焼き上げたスコーンと、濃厚で口どけよい生チョコレートのハーモニーを感じて。

【CAFE de ROMAN】生チョコサンドスコーン

[初出店]

【LITTLE SPICE THE CAFE ミライ】

たっぷりチェダーチーズ&ハラペーニョ スコーン 551円(1個)

〈各日数量限定〉

コクのあるチェダーチーズとパンチのあるハラペーニョが相性抜群。

【LITTLE SPICE THE CAFE ミライ】たっぷりチェダーチーズ&ハラペーニョ スコーン

【トムズスコーンジャパネスク】

青海苔塩モッツァレラ 584円(1個)

ふわりと青海苔が香り、モッツァレラチーズがとろけるトムズスコーンを代表するセイボリースコーン。

【トムズスコーンジャパネスク】青海苔塩モッツァレラ

※表示価格は「消費税込み」の価格です。

店内の飲食スペースでお召しあがり(イートイン)の場合は「消費税率10%」の価格となります。

※売切れの際はご容赦ください。

※写真はイメージです。

※3月21日(金)時点の内容です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 出来たて台湾グルメや個性豊かなスコーンが集結!東武百貨店 池袋本店「台湾フェア」・「スコーンパラダイス」 appeared first on Dtimes.