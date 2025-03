製品開発〜マーケティングまで一貫した視点でノウハウを獲得！グローバル・デイリー「美容＆ヘルスケアの効果的なPR法」

グローバル・デイリーは、美容・健康系インフルエンサー「俊平大魔王氏」のマネージメント兼共同責任者のAnnieと中国最大級RED専門インフルエンサーMCN機構の中国侵塵文化KINGSTA MEDIAとの共同開催で、中国最前線のビューティー&ウェルネス事例や中国REDインフルエンサーのマーケティング事例やインフルエンサーを効果的に活用するノウハウなどについてのセミナーを開催します。

グローバル・デイリー「美容&ヘルスケアの効果的なPR法」

主催:グローバル・デイリー、KINGSTA MEDIA(侵塵)

日時:2025年4月16日(水)14:00〜16:30

場所:グローバル・デイリー(最寄り駅 JR上野駅より徒歩約3分)

人数:先着30社様、60名(1社2名まで)限定

参加費:無料

難しい用語が苦手な方でもわかりやすく、かつ深堀りした解説をします。

【学べる事】

・中国最前線のビューティ&ウェルネス事例が学べます

・製品開発〜マーケティングまで一貫した視点でノウハウを獲得できます

・中国REDインフルエンサーのマーケティング事例やインフルエンサー効果的に活用するノウハウを紹介します

【内容】

1. 最新の中国美容・健康市場トレンド

中国国内の市場規模や需要動向、主要SNSプラットフォームの活用ポイントを解説します。

2. ブランドのトレーサビリティ訴求方法

原料・産地や製造プロセスを「魅せる」。

コンテンツ化で差別化を図るためのノウハウをお教えします。

3. 中国REDインフルエンサーマーケティング事例

小紅書(RED)を活用した成功事例から学ぶ実践的手法。

4. REDインフルエンサーを起用する際のノウハウ

REDインフルエンサーの最も効率的・効果的な活用方法など。

【タイムライン】

13:30〜13:55|開場 受付

14:00〜14:10|開会のご挨拶 (グローバル・デイリー取締役社長 荒井良治)

14:10〜15:30|第一部 俊平大魔王トレーサビリティの旅と中国美容健康医薬品市場の紹介

15:30〜15:40|休憩

15:40〜16:50|第二部 インバウンド向けPRソリューションについて(中国SNSのRED)

16:50〜 |名刺交換・個別相談(希望者のみ)

