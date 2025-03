約800ブース！博多ハンドメイドマルシェ2025

博多ハンドメイドマルシェ実行委員会は、2025年5月17日(土)・18日(日)の2日間、全国のハンドメイド作家が自ら制作した手づくり作品を自由に販売・展示するイベント「博多ハンドメイドマルシェ2025」を福岡国際センター(福岡市博多区)にて開催します。

博多ハンドメイドマルシェ2025

内容 : 全国のハンドメイド作家によるオリジナル作品や

手づくりフードの販売や展示、18種類のハンドメイド体験教室 等

日程 : 2025年5月17日(土)・18日(日) 11:00〜17:00

会場 : 福岡国際センター

ブース数 : 約800ブース(2日間合計・予定)

入場料 : 当日券700円、前売券600円(小学生以下は入場無料)

主催 : 博多ハンドメイドマルシェ実行委員会

博多ハンドメイドマルシェ実行委員会は、2025年5月17日(土)・18日(日)の2日間、全国のハンドメイド作家が自ら制作した手づくり作品を自由に販売・展示するイベント「博多ハンドメイドマルシェ2025」を福岡国際センター(福岡市博多区)にて開催。

なお、博多ハンドメイドマルシェは今回で3回目の開催となります。

◆博多ハンドメイドマルシェの3つの特徴◆

1:2日間合計で約800ブース!全国からオリジナル作品や手づくりフードが大集合

2:作家本人が出店!作り手と直接交流し、自分だけの特別な作品に出会えるイベント

3:その場で気軽に参加可能!初めての方でも楽しめる18種類の体験教室を開催

このイベントは「ものづくり市民の作品発表の場の創出」および「作り手・買い手が直接交流するものづくりを軸とした市民マーケットの創出」を目的として開催します。

また、“市民が主役”であり、かつ“高い集客力”もつハンドメイドイベントを開催することで、地域住民からのボトムアップによるものづくり文化の醸成、ならびに開催都市の地域活性化に寄与することも目指します。

メインビジュアル

■博多ハンドメイドマルシェの3つの特徴 ※写真は過去開催時の様子です

1. 2日間合計で約800ブース!全国からオリジナル作品や手づくりフードが大集合

全国各地の手づくり作家が集結し、2日間合計で約800ブースが出店!

アクセサリーやインテリア雑貨、伝統工芸等のオリジナル作品から焼き菓子や和菓子、調味料等のこだわりのフード作品まで、個性的で高品質な作品がジャンルを問わず15,000点以上集まり、会場を埋め尽くします。

作家自身が思いを込めて手づくりした作品はどれも他にはない一点もの。

宝探しのようなワクワク感を味わいながら、ハンドメイド尽くしの2日間を存分に楽しめます。

過去開催時の様子・4

過去開催時の様子・5

過去開催時の様子・6

2. 作家本人が出店!作り手と直接交流し、自分だけの特別な作品に出会えるイベント

イベント当日は作品を制作した作家本人が出店します。

作家との交流を楽しみながら、気に入った作品を直接購入することができるのも同イベントの特徴です。

なお、前回の2024年開催では2日間合計で約6,700人の方に来場いただき、“手づくり”をテーマに作家との交流を楽しむ声が会場中に広がりました。

過去開催時の様子・7

過去開催時の様子・8

過去開催時の様子・9

3. その場で気軽に参加可能!初めての方でも楽しめる18種類の体験教室を開催

イベント当日はアクセサリーやファンシー雑貨、アート等の作品づくりを体験できる教室(ワークショップ)を開催!

作家自身が先生となって直接作り方を教えてくれるので、未経験の方でも安心して参加できます。

子どもから大人まで、家族で気軽に楽しめるハンドメイドマルシェの人気コーナーです。

過去開催時の様子・10

【出店作品と体験教室の一例】

※byに続く名称は作家名(体験教室の場合は講師名)です。

※本ページで紹介する作品や体験教室は一例です。

公式サイトの出店情報ページでは博多ハンドメイドマルシェ2025に出店する全ての作家を見ることができます。

▼アクセサリー・ファンシー雑貨・アート等の体験教室

ケーキ風キーホルダー by たりも

図鑑風ミニカード by mocolier

木軸ペン by MUKU屋

▼焼き菓子・和菓子・調味料・燻製等のフード作品

練り切り by 和菓子KOU

焼きアーモンド by あもさん工房

フルーツジャム by お菓子工房Echelle

▼アクセサリー・インテリア雑貨・ファッション・アート等のハンドメイド作品

サンドピクチャー講座 by cathlin & デコ

樹脂粘土と粘土レジンのお花講座 by こば

小さな海辺のレジンアート講座 by まるまりん

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 約800ブース!博多ハンドメイドマルシェ2025 appeared first on Dtimes.