11人組グローバルボーイズグループ・JO1が、4月2日にリリースする5周年記念BEST ALBUMのタイトル曲「BE CLASSIC」のデジタル先行配信を開始し、きょう24日午後7時にMUSIC VIDEO(以下、MV)を公開した。同楽曲は、ベートーベンの交響曲第5番「運命」をサンプリングした楽曲で、古典クラシックを現代の音楽と結合させながらミニマルに再解釈。オーケストラサウンドで身近に感じられるクラシックメロディーでありながら、「僕たちがやがてクラシックになる」というトップを目指すJO1の意志を際立たせている。

MVは、アーティストが作品を作る過程で感じる苦悩を、美しさの中に不気味さも漂う世界観で表現。バレエやオーケストラ、ゾートロープといったクラシックなセットで、何かに取り憑かれたかのようにピアノを演奏するシーンや、力強く指揮を執る姿なども印象的で、思わず見入ってしまうメンバーの怪奇的でホラーを感じる表情・表現力も見どころ。アルバムのキャッチフレーズである「Twist the Classic, We show the next opus.(既存のクラシックを紡ぎ直して、私たちだけのクラシックを見せてあげる)」という意味の通り、JO1の強い意志や自信を感じさせる映像となっている。さらに、リリース当日の4月2日午後6時30分ごろからは、リリース記念生配信をJO1 Official TikTokにて開催することが決定。BEST ALBUM『BE CLASSIC』にまつわるトークや、JAM(ファンネーム)と楽しめる企画を実施予定。