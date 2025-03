吉本芸人のおもしろ話を聞ける！ノルベサ「札幌よしもとプロデュース！おもしろ観覧車」

商業施設ノルベサは5月3日で19年を迎え、開業日を記念してノルベサのシンボルである観覧車「nORIA(ノリア)」に、5月3日(土)は誰でも1周無料で乗車可能な「観覧車ノリア無料DAY」とします。

ノルベサ 観覧車「nORIA(ノリア)」

地上78メートルの高さから、昼間に望むことが出来る遠くの山々や石狩湾、美しい夜景も楽しめます。

また利用者には次回館内で使えるお得なクーポンも進呈。

また、4月1日(火)〜6月30日(月)の期間限定で特別な観覧車を運行します。

なかでも「札幌よしもとプロデュース!おもしろ観覧車」は、札幌よしもとの全面協力により、観覧車で札幌の街並みを見渡しながら吉本芸人のおもしろ話を聞くことができる企画となっています。

同時に大人気コンテンツとなった「怪談観覧車」の春versionも登場します。

<ノルベサ屋上観覧車ノリア>

営業時間:月〜木・祝/11:00〜23:00 金・土・祝前日/11:00〜25:00

通常料金:一人1,000円(税込)[2周一人1,100円(税込)]

小・中学生500円(税込)[2周600円(税込)]

未就学児 無料

障害者500円(税込)

カラオケ観覧車2周1人1,600円(税込)(定員2名限定)

誕生日乗車無料

◎ゴンドラ数32台 バリアフリー対応 定員1台4名

直径44.5メートル

最高位置地上78メートル 1周所要時間1周約10分

