2025年3月21日、大阪・梅田に「グラングリーン大阪」南館がグランドオープンした。JR大阪駅直結で、55店舗のショップとレストラン、2つのホテルやウェルネス施設など多彩な店舗が集結。梅田の新たなランドマークとなりそうだ。そして、この「グラングリーン大阪」南館内にオープンした「NIKE UMEDA」では、東京・渋谷や原宿で人気を博しているカスタマイズサービス「NIKE BY YOU」が関西初登場。今回は「NIKE UMEDA」に足を運び、「NIKE BY YOU」を体験。世界に一つだけのオリジナルアイテムを作ってみた。

「グラングリーン大阪」南館に「NIKE UMEDA」がオープン!

入口すぐの「梅田」パネルは写真映えも抜群

【写真】壁一面に並ぶフットウェアは壮観!

スタッフと相談しながら自分に合う一足を見つけよう

「ジョーダン」シリーズのアパレルも購入できる

レディースの商品も豊富

スポーティなコーディネートにぴったりなアイテムがそろう

「NIKE BY YOU」には専属のスタッフがいるので、配置やデザインに悩んだときは相談しよう

カスタマイズの見本

パッチはSサイズ550円、Mサイズ880円、Lサイズ990円で販売

サンプルがアクリル板でできているので、たくさん並べても見やすい

スタッフが一着ずつ丁寧に接着してくれる

接着後のフィルムを剥がす瞬間はドキドキ!

完成!商品はその日のうちに受け取れるのもうれしいポイント

“梅田の地下街は迷路”という梅田あるあるをもとにデザインされた「梅田メイズ」のパッチ

レーザーで表面を削ってデザインを描く「シューズタトゥー」

■スニーカー好きにはたまらない壁面が目印「NIKE UMEDA」の店内は、約1400平方メートルという広さとスタイリッシュな空間が特徴。「梅田」と書かれた大きなパネルは、海外からの観光客にもウケそうだ。壁面には機能的な最新モデルのランニングシューズや、人気の「エア ジョーダン」シリーズがズラリと並び、スニーカー好きにはたまらない景観になっている。スニーカーはもちろん、ランニングやトレーニングに最適なウェアに加え、普段着にも使えそうな流行を取り入れたアパレルも展開。メンズ、レディース、キッズがそろい、スポーツをする・しないに関わらずお気に入りが見つかりそうだ。また、最新モデルのアパレルやシューズのほか、ここでしか手に入らない「NIKE UMEDA」限定アイテムや「ナイキ メンバーシップ」限定商品の販売も予定しているそうだ。■パッチを選んでオリジナルアイテムを制作!店内を楽しんだあとは、「NIKE BY YOU」のコーナーへ。店内の中央に「NIKE BY YOU」専用のカウンターやテーブルがあり、見ているだけでもワクワクだ。「NIKE BY YOU」は、対象の商品にオリジナルパッチを選んでカスタマイズできるサービスで、自分だけのオリジナルアイテムが作れる。パッチは一つ550円(Sサイズ)からあり、対象商品の価格は店頭で要確認。対象商品は、Tシャツ、フーディー、トレーナー、キャップ、トートバッグと幅広い。カラーも白、黒、グレーとあり、このなかから一つを選ぶことに苦戦してしまう。商品を決めたあとは、いよいよパッチ選びへ。数あるパッチのなかから気になるものを選んで、アクリル板のサンプルを商品に仮置きしてイメージを膨らませていく。このとき、パッチ同士が重なっているとうまく接着できないので注意。パッチはブランドロゴなど全店共通のもののほかに、“大阪”をモチーフにした「NIKE UMEDA」限定のものも用意されている。さらに、関西を中心に活動するDJコレクティブチームの「フルハウス」が手掛けたデザインのパッチもあり、大阪旅行の記念品としてもおすすめ。付けたいパッチをスタッフに伝え、デザインを決定すると、店内にあるプレス機で接着してくれる。パッチには剥がれにくいようにコーティング剤も付けてくれるので、自宅での洗濯も問題なしだ。今回はTシャツにカスタマイズしたが、「NIKE BY YOU」には「シューズタトゥー」というシューズにデザインを施せるサービスもある。シューズタトゥーやシューレース、デュブレにも「NIKE UMEDA」限定のデザインがあるので、こちらも要チェックだ。家族や友達、恋人と一緒にワイワイと体験すれば、盛り上がること間違いなし。世界に一つだけのオリジナルアイテムを「NIKE UMEDA」でゲットしてみて。写真・取材・文=織田繭(にげば企画)※「NIKE BY YOU」の事前予約は不可。店舗にて先着順の案内となります。※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。