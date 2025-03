水面に映る幻想的な夜桜！しあわせの村「桜のライトアップ」

「しあわせの村」では、日本庭園の桜(ソメイヨシノ)の開花にあわせ、2025年3月28日(金曜)から夜間に臨時開園し桜をライトアップします。

しあわせの村「桜のライトアップ」

開催期間: 2025年3月28日(金曜)から4月6日(日曜)

点灯時間: 18時から20時まで

※開催期間中は、夜間に延長開園します。

※雨天決行、警報発令時は中止とします。

※期間中は、終日ペットの入場はできません。

場所 : しあわせの村 日本庭園(神戸市北区しあわせの村1)

料金 : 入場無料

ライトアップされた桜が水面に映る幻想的な景色を堪能できます。

水面に映し出される夜桜

同時開催:「抹茶と和菓子の販売」

〔日時〕3月29日(土)、30日(日)、4月5日(土)、6日(日)13時〜19時

〔場所〕日本庭園内 茶室

〔料金〕600円

〔問合せ〕078-743-8000

※変更、中止の場合は、ホームページで発表しました。

