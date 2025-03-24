°ìÈÌ¸øÊç¤Ç²½¾ÑÉÊ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÊç½¸¤·Áª¤Ð¤ì¤¿´ë²è¤òÀ½ÉÊ²½¡ªCosmetics Dream Awardüý25

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

¥·¡¼¥¨¥¹¥é¥Ü¤Ï¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¤«¤é²½¾ÑÉÊ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÊç½¸¤·¡¢Áª¤Ð¤ì¤¿´ë²è¤òÀ½ÉÊ²½¤¹¤ë¡ØCosmetics Dream Award¡Ç25¡Ù³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¡¢2025Ç¯4·î20Æü¤Þ¤Ç±þÊç¼õÉÕ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

 

Cosmetics Dream Award¡Ç25

 

 

¥·¡¼¥¨¥¹¥é¥Ü¤Ï¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¤«¤é²½¾ÑÉÊ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÊç½¸¤·¡¢Áª¤Ð¤ì¤¿´ë²è¤òÀ½ÉÊ²½¤¹¤ë¡ØCosmetics Dream Award¡Ç25¡Ù³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¡¢2025Ç¯4·î20Æü¤Þ¤Ç±þÊç¼õÉÕ¤ò¼Â»Ü¡£

¥¹¥­¥ó¥±¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²½¾ÑÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤òÊç½¸¤¹¤ëËÜ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï³«È¯ÈñÍÑ300Ëü±ßÁêÅö¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢À½ÉÊ²½¤Ë¸þ¤±¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£

 

¢¡¡ØCosmetics Dream Award¡Ç25¡Ù³µÍ×

Cosmetics Dream Award¡Ç25

¡Ö¤³¤ó¤Ê²½¾ÑÉÊ¤¬Íß¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦³§¤µ¤Þ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¹­¤¯Êç½¸¤·¤Þ¤¹¡£

È¯ÁÛÎÏ¤ÈÇ®°Õ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤â´ë¶È¤Ç¤â¤´±þÊç²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£

¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î´ë²è¡¦³«È¯¥Á¡¼¥à¤È¶¦¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤òÁ´ÌÌ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢À½ÉÊ²½¤Þ¤Ç¤ò»Ù±ç¡£

¢£Êç½¸³µÍ×

¡¦¥¹¥­¥ó¥±¥¢¤â¤·¤¯¤Ï¥Ø¥¢¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à

¡¦·ÑÂ³¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¤¬²ÄÇ½

¡¦¼Â¸½²ÄÇ½¤«¤Ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼Ë­¤«¤ÊÈ¯ÁÛ

¡¦»Ô¾ì¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¡¢¤â¤·¤¯¤Ï»Ô¾ì¤òÀè¼è¤ê¤·¤¿ÆâÍÆ

¢£±þÊç¾ò·ï

¡¦¥³¥¹¥á¤¬¹¥¤­¤ÊÊý(¸Ä¿Í¡¦´ë¶ÈÌä¤ï¤º¥¨¥ó¥È¥ê¡¼OK)

¡¦ËÜ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÀ½ÉÊ³«È¯¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òSNS¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý

¡¦¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡¢SNS¤Ë¼ÂÌ¾¤Ç¤Î´é½Ð¤·¤¬²ÄÇ½¤ÊÊý

¡¦¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÉ¬Í×»ö¹à¤òµ­ºÜ¤·¤´Äó½Ð¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý

¡¦À½ÉÊ²½¤·¤¿²½¾ÑÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤ÊÊý

¢£Áª¹Í¤ÎÎ®¤ì

1. ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤è¤ê¥¨¥ó¥È¥ê¡¼

2. 1¼¡Áª¹Í¡¡½ñÎà¿³ºº

3. 2¼¡Áª¹Í¡¡WEBÌÌÃÌ¿³ºº

4. ºÇ½ªÁª¹Í¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó

¢£¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë

¡¦±þÊç¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î25Æü¡Á4·î20Æü

¡¦½ñÎà¿³ºº·ë²ÌÈ¯É½¡§2025Ç¯5·î¾å½Ü

¡¦WEBÌÌÃÌ¿³ºº¡§2025Ç¯5·îÃæ

¡¦WEBÌÌÃÌ¿³ºº·ë²ÌÈ¯É½¡§2025Ç¯6·î¾å½Üº¢

¡¦ºÇ½ªÁª¹Í¡¢µÚ¤Ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¼ø¾Þ¼°¡§2025Ç¯6·î20Æü

¢£¡ØCosmetics Dream Award¡Ç25¡ÙºÇ½ªÁª¹Í¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¼ø¾Þ¼°

ºÇ½ªÁª¹Í¤ò²¼µ­ÆüÄø¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£

ºÇ½ª¿³ºº¸å¡¢Æ±Æü¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¼ø¾Þ¼°¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£

ÆüÄø¡§2025Ç¯6·î20Æü(¶â)

¾ì½ê¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥¨¥¹¥é¥Ü¡¡´ÛÎÓËÜ¹©¾ì¡¡¥í¡¼¥¿¥¹¥Û¡¼¥ë

·²ÇÏ¸©´ÛÎÓ»Ô¶áÆ£Ä® 605-4

³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥¨¥¹¥é¥Ü¡¡´ÛÎÓËÜ¹©¾ì

¢£¼õ¾ÞÆÃÅµ

¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¼Ô1Ì¾¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎ©¤Á¾å¤²¤òÁ´ÌÌ¥µ¥Ý¡¼¥È¡£

À½ÉÊ²½¤Þ¤Ç¤Ë¤«¤«¤ë¸¶ºàÎÁÈñ¡¢À¸»º²Ã¹©Èñ¡¢Í¢Á÷±¿ÄÂÅù(300Ëü±ßÁêÅö)¤ò¤´»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£

¢£¶¨»¿´ë¶ÈÍÍ

³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥»¥ëÍÍ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥Á¥¨¥¤ÍÍ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¸¡Äê¶¨²ñÍÍ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒNeltzÍÍ¡¢³ô¼°²ñ¼Òfratto¡¢ËÜ½£°õºþ³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ(¸Þ½½²»½ç)

¢¨¶¨»¿´ë¶ÈÍÍ¤â¡¢¿ï»þÊç½¸Ãæ¤Ç¤¹¡£

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post °ìÈÌ¸øÊç¤Ç²½¾ÑÉÊ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÊç½¸¤·Áª¤Ð¤ì¤¿´ë²è¤òÀ½ÉÊ²½¡ªCosmetics Dream Award釻25 appeared first on Dtimes.