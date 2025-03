°ìÈÌ¸øÊç¤Ç²½¾ÑÉÊ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÊç½¸¤·Áª¤Ð¤ì¤¿´ë²è¤òÀ½ÉÊ²½¡ªCosmetics Dream Awardüý25

シーエスラボは、一般の方から化粧品のアイデアを募集し、選ばれた企画を製品化する『Cosmetics Dream Award’25』開催に向け、2025年4月20日まで応募受付を実施しています。

Cosmetics Dream Award’25

シーエスラボは、一般の方から化粧品のアイデアを募集し、選ばれた企画を製品化する『Cosmetics Dream Award’25』開催に向け、2025年4月20日まで応募受付を実施。

スキンケアをはじめ、化粧品に関する自由な発想を募集する本オーディションは、グランプリに選ばれた方には開発費用300万円相当をサポートし、製品化に向けたプロジェクトを進行します。

◆『Cosmetics Dream Award’25』概要

Cosmetics Dream Award’25

「こんな化粧品が欲しい!」という皆さまのアイデアを広く募集します。

発想力と熱意があれば、個人でも企業でもご応募可能です。

グランプリに選出された方には、同社の企画・開発チームと共にブランドの立ち上げを全面サポートし、製品化までを支援。

■募集概要

・スキンケアもしくはヘアケアアイテム

・継続してビジネス展開が可能

・実現可能かつオリジナリティー豊かな発想

・市場にマッチ、もしくは市場を先取りした内容

■応募条件

・コスメが好きな方(個人・企業問わずエントリーOK)

・本オーディションで製品開発をしたことをSNSに掲載していただける方

・ホームページ、SNSに実名での顔出しが可能な方

・エントリーフォームに必要事項を記載しご提出いただける方

・製品化した化粧品を販売することが可能な方

■選考の流れ

1. 公式サイトの応募フォームよりエントリー

2. 1次選考 書類審査

3. 2次選考 WEB面談審査

4. 最終選考 プレゼンテーション

■スケジュール

・応募受付期間:2025年2月25日〜4月20日

・書類審査結果発表:2025年5月上旬

・WEB面談審査:2025年5月中

・WEB面談審査結果発表:2025年6月上旬頃

・最終選考、及びグランプリ授賞式:2025年6月20日

■『Cosmetics Dream Award’25』最終選考ならびにグランプリ授賞式

最終選考を下記日程にて開催します。

最終審査後、同日、グランプリ授賞式を執り行います。

日程:2025年6月20日(金)

場所:株式会社シーエスラボ 館林本工場 ロータスホール

群馬県館林市近藤町 605-4

株式会社シーエスラボ 館林本工場

■受賞特典

グランプリ受賞者1名のブランド立ち上げを全面サポート。

製品化までにかかる原材料費、生産加工費、輸送運賃等(300万円相当)をご支援します。

■協賛企業様

株式会社グラセル様、株式会社ニチエイ様、一般社団法人日本化粧品検定協会様、株式会社Neltz様、株式会社fratto、本州印刷株式会社様(五十音順)

※協賛企業様も、随時募集中です。

