¡ØThe Performance¡ÙÁ´3Æü´Ö¤ÎÀ¤³¦ÇÛ¿®·èÄê¡ªÌµÎÁÀ¸ÊüÁ÷¡õ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â
2024Ç¯4·î¤Ë½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢3Æü´Ö¤ÇÌó6Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó presents The Performance¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯3·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î3Æü´Ö¡¢ºÆ¤ÓK¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó presents The Performance¡Ù¤Î3Æü´Ö¤ÎÌÏÍÍ¤¬¡ÖABEMA¡×¤È¡ÖWeverse¡×¤ÇÀ¤³¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£
ºòÇ¯Æ±ÍÍ¤Î¡ÖABEMA¡×¤Ç¤Î¹ñÆâÆÈÀê¡¦ÌµÎÁÀ¸ÊüÁ÷¤Ë²Ã¤¨¡¢º£Ç¯¤Ï¹ñ³°¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡ÖWeverse¡×¤Ç¤ÎÀ¤³¦ÇÛ¿®¡Ê¢¨ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ï¡ÖABEMA¡×¤Ç¤Î¤ß»ëÄ°²Ä¡Ë¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
3·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ï¸á¸å5»þ30Ê¬¤«¤é¡¢¤½¤·¤Æ29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï¸á¸å4»þ30Ê¬¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì¡ÖABEMA¡×¤È¡ÖWeverse¡×¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖABEMA¡×¤Ç¤Ï³Æ¸ø±é¤¬¡¢ÍâÆü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Ì¥¤»¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¢¡½Ð±é¼Ô¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë
¡¦3·î28Æü¡Ê¶â¡Ë
ZEROBASEONE¡¢Travis Japan
¡¦3·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë
EVNNE¡¢WayV¡¢NCT DREAM¡¢n.SSign¡¢OCTPATH¡¢(G)I-DLE¡¢MAZZEL
¡¦3·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
ATEEZ¡¢NCT DREAM¡¢KEY¡ÊSHINee¡Ë¡¢xikers¡¢GENERATIONS¡¢NEXZ¡¢Hearts2Hearts¡¢MINHO¡ÊSHINee¡Ë