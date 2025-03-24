¡ÚÊ¿°¦Íü¡Û¡¡£·ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤¬Í¼¿©¤ò½àÈ÷¡¡¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤â¼«Ê¬¤Ç¤À¤·¤Æ²Ð¤â¼«Ê¬¤Ç¤Ä¤±¤Æ¶¯²Ð¤â¼å²Ð²Ã¸º¤âÁ´¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë‼︎¡×¡Öºî¤ê¤Ê¤¬¤éÄïÃ£¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ï¡Ø¤â¤¦¾¯¤·¤Ç½ÐÍè¤ë¤«¤é¤Í!¡Ù¤È¡×
¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡¦Ä¹Í§Í¤ÅÔÁª¼ê¤ÎºÊ¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¿°¦Íü¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£7ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¦¥Ð¥ó¥Ó¡¼¥Î¤¯¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿Í¼¿©¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÊ¿°¦Íü¡Û¡¡£·ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤¬Í¼¿©¤ò½àÈ÷¡¡¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤â¼«Ê¬¤Ç¤À¤·¤Æ²Ð¤â¼«Ê¬¤Ç¤Ä¤±¤Æ¶¯²Ð¤â¼å²Ð²Ã¸º¤âÁ´¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë‼︎¡×¡Öºî¤ê¤Ê¤¬¤éÄïÃ£¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ï¡Ø¤â¤¦¾¯¤·¤Ç½ÐÍè¤ë¤«¤é¤Í!¡Ù¤È¡×
Ê¿¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥ó¥Ó¡¼¥Î¥¯¥Ã¥¥ó¥°¡×¤ÈÂê¤·¡¢Ä¹ÃË¤«¤é¡ÖÌë¤´¤Ï¤ó¤òºî¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡ØËÍ¤¬ºî¤ë¤«¤é‼︎¥Þ¥Þ¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÌÌÅÝ¤ß¤È¤¤¤Æ¡Ù¤È»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤é¤Ð¡ª¤ä¤Ã¤ÆÄº¤³¤¦¡¡¤ÈËÜÅö¤ËÇ¤¤»¤Æ¤ß¤¿¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤â¼«Ê¬¤Ç¤À¤·¤Æ²Ð¤â¼«Ê¬¤Ç¤Ä¤±¤Æ¶¯²Ð¤â¼å²Ð²Ã¸º¤âÁ´¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë‼︎¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÊ¿¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Öºî¤ê¤Ê¤¬¤éÄïÃ£¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ï¡Ø¤â¤¦¾¯¤·¤Ç½ÐÍè¤ë¤«¤é¤Í!¡Ù¤ÈÀ¼¤«¤±¤Æ´ò¤·¤½¤¦¤ËÄ´Íý¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤·¤ä¡¡¤´ÈÓ¤Î¿æ¤Êý¤â¶µ¤¨¤¿¤éº£¸å¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«⁈¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤ß¤¿¡¡1²ó¶µ¤¨¤¿¤À¤±‼︎¡¡ÍâÆü¤Ë¤Ï¥¹¥¤¥Ã¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤Þ¤Ç²¡¤»¤Æ´°àú¤Ê»Å¾å¤¬¤ê‼︎‼︎¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¶Ì»Ò¾Æ¤¡¡2¿§Ð§¡¡ºú¤È¶Ì»Ò¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡¡¤ªµû¤â¤ªÆù¤â¾Æ¤±¤Á¤ã¤¦‼︎¡¡Íê¤ì¤ë»þ¤Î¥Ð¥ó¥Ó¡¼¥Î¤ÏËÜÅö¤Ë½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È´°À®¤·¤¿ÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö#ÈþÌ£¤·¤¤¤«¤éÀ¨¤¤¡×¡Ö#¤ß¤ó¤Ê¤ª¤«¤ï¤ê¤¹¤ë¡×¡Ö#¤ªÎÁÍý¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö#¾Íè¤ÏÄ¹Í§¥·¥§¥Õ¤À¤Í¡×¡Ö#¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡×¡Ö#ËÍ¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤À¤«¤é¡×¡Ö#¤À¤Ã¤Æ¡×¡Ö#¤ªÎÁÍý¤à¤¤¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¥Ê¡×¡Ö#¤¤¤¤»Ò¥â¡¼¥É¤Î¥Ð¥ó¥Ó¡¼¥Î¤Ë¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯Íê¤ì¤Æ»ä¤â¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ü¡¼¡¡¥Ð¥ó¥Ó¡¼¥Î!!¡×¡Ö½ÐÍè¤ë»Ò¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿ºÍÇ½¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Ð¥ó¥Ó¡¼¥Î·¯¡¢³Ê¹¥¤¤¤¤¤¾¡Á¡ª¡ª¡×¡ÖÀ¨¤¹¤®¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û