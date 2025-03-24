µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡Ê66¡Ë4ºÐ°¦Ì¼¤Î¡È¥Ç¥ì¥Ç¥ì¥Ñ¥Ñ¡É¤«¤éÂ´¶ÈÀë¸À¡Ö°ì²ó¿¿¤ÃÇò¤Ë¤·¤Æ¡¢Ì¼¤È¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¡×
µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê66¡Ë¤¬¡¢°¦Ì¼¤Î¥Ç¥ì¥Ç¥ì¥Ñ¥Ñ¤«¤éÂ´¶È¤òÀë¸À¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤ÎÈ¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤µ¤ó¡£
¡ÖÀ¸¥Ñ¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¿·¤¿¤Ë¡ÖÇòÀ¸¥Ñ¥ó¡×¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡È¿¿¤ÃÇò¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¡É¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤µ¤ó¡§
¡ÖÌ¼¤È¤Î»þ´Ö¡×¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÀÍÕ¤¬ºÇ¶áÊ¬¤«¤ë¡£¤³¤Ã¤Á¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÊª»ö¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£3ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤Þ¤¢¤Þ¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤Ê¥Ñ¥Ñ¤ò°ì²ó¿¿¤ÃÇò¤Ë¤·¤Æ¡¢¤â¤¦°ì²óÌ¼¤È¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¡£
2025Ç¯¡¢66ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹ÝÂÀÏº¤µ¤ó¡£
4ºÐ¤Î°¦Ì¼¤ò»×¤¤ÌÜ¤òºÙ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤µ¤ó¡§
¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ç¤¤¿»Ò¶¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¹¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë¤³¤ì¤«¤é°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤¬Ã»¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¹Í¤¨¤ë¤ÈÀÚ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤Ê¤ë¤À¤±ÎÉ¤¤»þ´Ö¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤Þ¤¢¤Þ¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤Î¥Ñ¥Ñ¤À¤±¤Ç¤Ï¥À¥á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤«¤ËÌ¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤Éã¿Æ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤«¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£