USB¥Ï¥Ö¡¢SD¥«¡¼¥É¥ê¡¼¥À¡¼¤ËM.2 SSDÅëºÜ²ÄÇ½¡¡¡Ö4 in 1¡×¥Þ¥ë¥Á¥¢¥À¥×¥¿¡¼
¥Ñ¥½¥³¥ó¤ª¤è¤Ó¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÍÑ¤Î¼þÊÕµ¡´ï¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥¨¥¢¥ê¥¢¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤Ï¡¢³°ÉÕ¤±¥Þ¥ë¥Á¥¢¥À¥×¥¿¡¼¡ÖType One¡¡SD-CMULIM2¡×¤ò2025Ç¯3·î19Æü¤ËÈ¯Çä¡£
SSD¤ÏNVMe¤ÈSATA¡¢³Æ¥µ¥¤¥º¤ËÉý¹¤¯ÂÐ±þ
ËÜµ¡¤Ï¡¢USB¥Ï¥Ö¡¢SD/microSD¥«¡¼¥É¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢M.2 SSD¡Ê¥½¥ê¥Ã¥É¡¦¥¹¥Æ¡¼¥È¡¦¥É¥é¥¤¥Ö¡Ë¤¬ÅëºÜ²ÄÇ½¤Ê"4 in 1"»ÅÍÍ¤Ç¡¢·ÚÎÌ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é¶âÂ°¥×¥ì¡¼¥È¤ÈÇ®ÅÁÆ³¥·¡¼¥È¡¢¶âÂ°¥Ü¥Ç¥£¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÇÓÇ®À¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
SSD¤ÏNVMe¡ÊM-Key¡Ë¤ÈSATA¡ÊB-Key¡Ë¡¢2230¡¢2242¡¢2260¡¢2280¤Î³Æ¥µ¥¤¥º¤ËÉý¹¤¯ÂÐ±þ¡£USB¥Ï¥Ö¤ÏUSB 2.0¡ß2¥Ý¡¼¥È¡£¥«¡¼¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏSD/SDHC/SDXC¡¢microSD/SDHC/SDXC¡ÊºÇÂç512GB¡Ë¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¥Ñ¥½¥³¥ó¤È¤ÎÀÜÂ³¤ÏÊÑ´¹¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢USB 3.1 Gen2 Type-C/Type-A¤ËÎ¾ÂÐ±þ¤¹¤ë¡£ÂÐ±þOS¤ÏWindows 11/10¡¢macOS 10.4¡Á¡£
»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¤Ï5400±ßÁ°¸å¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£