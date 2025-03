µ¡Ç½¤ÈÈþ¤·¤µ¤¬°ì¤Ä¤Ë¡ª¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¡Ö¥Ý¡¼¥»¥ê¥ó¥á¥¸¥ã¥ê¥ó¥°¥Þ¥°¡×

ディテールは、2025年春夏シーズンの新商品として「ポーセリンメジャリングマグ」をDETAIL ONLINE STORE及び全国の卸先販売店より発売します。

ディテール「ポーセリンメジャリングマグ」

ディテールは、2025年春夏シーズンの新商品として「ポーセリンメジャリングマグ」をDETAIL ONLINE STORE及び全国の卸先販売店より発売。

PORCELAIN MEASURING MUG Octagon 2

■Measuring

100mlから20ml単位で計量できる目盛がプリントされた磁器製マグカップとなります。

インスタントコーヒーやインスタントスープを作る際にも、毎回安定した濃さで楽しむことができ、日によって味のバラつきを防ぎます。

特に忙しい朝や仕事の合間でも、簡単にちょうど良い味わいを再現できるため、職場や自宅での使用に最適です。

ブラック

目盛のプリントは、手作業で行う必要があり技術的にも難しく、市場ではあまり見られない特徴的なデザインです。

今回、日本の職人がひとつひとつ丁寧に仕上げており、特別なプロダクトとなりました。

アイボリー

■Octagon

また、日常使いにぴったりな300mlタイプで、フレンチヴィンテージのガラスマグを基にしたシンプルで存在感のあるデザインが特徴。

特徴的なオクタゴン(八角形)の形状は、シンプルながらも個性的な印象を与え、使うたびに美しいフォルムが日常を彩ります。

スタッキングも可能で収納にも便利。

限られたキッチンスペースでもスマートに収納できます。

普段使いはもちろん、ギフトにも最適なアイテムです。

グレー

■商品概要

商品名 : PORCELAIN MEASURING MUG Octagon

発売日 : 24年4月中旬

価格(税込): 2,860円

サイズ : 幅13cm×奥行8cm×高さ9.3cm/340g

カラー : アイボリー、ライトブラウン、ネイビー、

イエロー、グレー、ブラック

素材 : 磁器

原産国 : 日本

対応 : 食洗機・電子レンジ対応

販売場所 : DETAIL ONLINE STORE、全国の販売店

名入れ、カラー別注等に関するお問合わせも可能です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 機能と美しさが一つに!ディテール「ポーセリンメジャリングマグ」 appeared first on Dtimes.