瑛人などメジャーアーティスト多数出演！Various Values OMIHACHIMAN 2025
Various Values OMIHACHIMAN 2025 実行委員会は、令和7年4月19日(土)・20日(日)滋賀県近江八幡市にてメジャーアーティスト20組、全体の出演組数約300組、出演者数約650名、実行委員会約200名(子ども委員会を含む)の大規模野外音楽フェスティバル『Various Values(ベリアス バリューズ) OMIHACHIMAN 2025』を初開催。
Various Values OMIHACHIMAN 2025
概要：大型野外音楽フェスティバル
Various Values(べリアス バリューズ) OMIHACHIMAN 2025
日時：令和7年4月19日(土)、20日(日) 開場8時00分より
会場：近江八幡市立運動公園(滋賀県近江八幡市津田町18)
主催：Various Values(べリアス バリューズ) OMIHACHIMAN 2025 実行委員会
後援：滋賀県／滋賀県教育委員会／近江八幡市／近江八幡市教育委員会／
大津市／大津市教育委員会／栗東市／栗東市教育委員会／長浜市／
長浜市教育委員会／彦根市／彦根市教育委員会／愛荘町／
愛荘町教育委員会／日野町／日野町教育委員会／守山市／
守山市教育委員会／米原市／米原市教育委員会／豊郷町／
豊郷町教育委員会／野洲市／野洲市教育委員会／竜王町／
竜王町教育委員会／甲良町／甲良町教育委員会／多賀町／
多賀町教育委員会／東近江市／東近江市教育委員会／湖南市／
湖南市教育委員会／草津市／草津市教育委員会／FM滋賀
Various Values OMIHACHIMAN 2025 実行委員会は、令和7年4月19日(土)・20日(日)滋賀県近江八幡市にてメジャーアーティスト20組、全体の出演組数約300組、出演者数約650名、実行委員会約200名(子ども委員会を含む)の大規模野外音楽フェスティバル『Various Values(ベリアス バリューズ) OMIHACHIMAN 2025』を初開催します。
(KOMOREBI・Mumeixxx・さとうもか・BLOOM VASE・Rin音・瑛人・寿君・天道清貴・HIPPY・chay
TEE・Che’Nelle・SPICY CHOCOLATE・島谷ひとみ・河口恭吾・ET-KING・武藤将胤(EYE VDJ MASA))
いよいよ開催まで1か月に迫る中、実行委員会は本体の執行部はじめ、学生ボランティア、子ども委員会、アーティスト、企業等、各セクションが日々動く中、1ヶ月前の全体会議を数回に分けて開催。
令和7年3月20日(木)、23日(日)には、普段お仕事をしている方々も時間の合間を縫って、音楽スポーツだけでなく介護に関わる方、健康に関わる方、子どもに関わる方、様々な方々が約60名ほどが参加。
チケットも各サイトsold outし、エリア拡大にて追加販売を進めています。
最後の琵琶湖からあげる10分間の花火の際は、有料エリア(スターガーデン)を無料開放し近江八幡をはじめ滋賀県、日本中から最高の琵琶湖を感じてられます。
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