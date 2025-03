瑛人などメジャーアーティスト多数出演！Various Values OMIHACHIMAN 2025

Various Values OMIHACHIMAN 2025 実行委員会は、令和7年4月19日(土)・20日(日)滋賀県近江八幡市にてメジャーアーティスト20組、全体の出演組数約300組、出演者数約650名、実行委員会約200名(子ども委員会を含む)の大規模野外音楽フェスティバル『Various Values(ベリアス バリューズ) OMIHACHIMAN 2025』を初開催。

Various Values OMIHACHIMAN 2025

概要:大型野外音楽フェスティバル

Various Values(べリアス バリューズ) OMIHACHIMAN 2025

日時:令和7年4月19日(土)、20日(日) 開場8時00分より

会場:近江八幡市立運動公園(滋賀県近江八幡市津田町18)

主催:Various Values(べリアス バリューズ) OMIHACHIMAN 2025 実行委員会

後援:滋賀県/滋賀県教育委員会/近江八幡市/近江八幡市教育委員会/

大津市/大津市教育委員会/栗東市/栗東市教育委員会/長浜市/

長浜市教育委員会/彦根市/彦根市教育委員会/愛荘町/

愛荘町教育委員会/日野町/日野町教育委員会/守山市/

守山市教育委員会/米原市/米原市教育委員会/豊郷町/

豊郷町教育委員会/野洲市/野洲市教育委員会/竜王町/

竜王町教育委員会/甲良町/甲良町教育委員会/多賀町/

多賀町教育委員会/東近江市/東近江市教育委員会/湖南市/

湖南市教育委員会/草津市/草津市教育委員会/FM滋賀

Various Values OMIHACHIMAN 2025 実行委員会は、令和7年4月19日(土)・20日(日)滋賀県近江八幡市にてメジャーアーティスト20組、全体の出演組数約300組、出演者数約650名、実行委員会約200名(子ども委員会を含む)の大規模野外音楽フェスティバル『Various Values(ベリアス バリューズ) OMIHACHIMAN 2025』を初開催します。

(KOMOREBI・Mumeixxx・さとうもか・BLOOM VASE・Rin音・瑛人・寿君・天道清貴・HIPPY・chay

TEE・Che’Nelle・SPICY CHOCOLATE・島谷ひとみ・河口恭吾・ET-KING・武藤将胤(EYE VDJ MASA))

いよいよ開催まで1か月に迫る中、実行委員会は本体の執行部はじめ、学生ボランティア、子ども委員会、アーティスト、企業等、各セクションが日々動く中、1ヶ月前の全体会議を数回に分けて開催。

令和7年3月20日(木)、23日(日)には、普段お仕事をしている方々も時間の合間を縫って、音楽スポーツだけでなく介護に関わる方、健康に関わる方、子どもに関わる方、様々な方々が約60名ほどが参加。

チケットも各サイトsold outし、エリア拡大にて追加販売を進めています。

最後の琵琶湖からあげる10分間の花火の際は、有料エリア(スターガーデン)を無料開放し近江八幡をはじめ滋賀県、日本中から最高の琵琶湖を感じてられます。

