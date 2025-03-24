¡Ö¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥ê¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼ À¥ÎÉ³À¥¢¥¤¥é¥ó¥É ²Æì¡×GW¡õ²Æ¸ÂÄê¥Ê¥¤¥È¥×¡¼¥ë¡¢Á¯¤ä¤«¥«¥¯¥Æ¥ë¤â
¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥ê¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼ À¥ÎÉ³À¥¢¥¤¥é¥ó¥É ²Æì¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ¥ÎÉ³À¥Ê¥¤¥È¥×¡¼¥ë¡×¤ò¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯Ãæ¤Î2025Ç¯4·î26Æü(ÅÚ)¤«¤é5·î5Æü(·î¡¦½Ë)¤Þ¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ6·î20Æü(¶â)¤«¤é10·î13Æü(·î¡¦½Ë)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡ÈÅç¤Þ¤ë¤´¤È¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¡É¤Ç³Ú¤·¤à¥Ê¥¤¥È¥×¡¼¥ë
²Æì¡¦À¥ÎÉ³ÀÅç¤ò¤Þ¤ë¤´¤È¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤·¤¿¡¢¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥ê¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼ À¥ÎÉ³À¥¢¥¤¥é¥ó¥É ²Æì¡£¡ÖÀ¥ÎÉ³À¥Ê¥¤¥È¥×¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢¶ÊÀþ¤¬Èþ¤·¤¤²Æì¤Î¾ë¡¦¥°¥¹¥¯¤ÎÊÉ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥°¥¹¥¯¥×¡¼¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³¤¿å¤¬¾ï»þ½Û´Ä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦²Æì¸©Æâ¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥×¡¼¥ë¡¢¥é¥°¡¼¥ó¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥×¡¼¥ë¥¨¥ê¥¢¤Ç³«ºÅ¡£²Æì¤ÎÀ±¶õ¤Î²¼¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¥ê¥¾¡¼¥Èµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥ê¥¾¡¼¥È´¶°î¤ì¤ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤ä¥Õ¡¼¥É¥á¥Ë¥å¡¼
¤Þ¤¿¡¢¥°¥¹¥¯¥×¡¼¥ë¤Î²£¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ö¥¶¡¦¥¢¥¤¥é¥ó¥É ¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¥Ð¡¼¡×¤Ï¡¢À¥ÎÉ³À¤Î³¤¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ëÀä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£¥ê¥¾¡¼¥È´¶ËþºÜ¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤Î¤Û¤«¡¢¼«²ÈÀ½¤Î¥Ô¥¶À¸ÃÏ¤ò300ÅÙ°Ê¾å¤ÎÍÒ¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ë¿·¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥Ô¥¶¥µ¥ó¥É¡×¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È°ì½ï¤Ë¥·¥§¥¢¤Ç¤¤ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Ê¤É¡¢¥Ð¥«¥ó¥¹µ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥Õ¡¼¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
GWÃæ¤ÏDJ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä²Ö²Ð¤ÎÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤â
¤µ¤é¤Ë¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯´ü´ÖÃæ¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¼Â»ÜÍ½Äê¡£¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëDJ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä¡¢²ÆìÍ£°ì¤Î¥×¥í¸ò¶Á³ÚÃÄ¡¦Î°µå¸ò¶Á³ÚÃÄ¤Ë¤è¤ëÈ¬½ÅÁÕ¤ä²Æì¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¡Ö¥¨¥¤¥µ¡¼¡×¤Î¸ø±é¡¢Ìë¶õ¤òßê¤Ó¤ä¤«¤ËºÌ¤ë²Ö²Ð¤Ê¤É¤È°ì½ï¤Ë¡¢»×¤¤½Ð¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¾ÜºÙ
¡ÖÀ¥ÎÉ³À¥Ê¥¤¥È¥×¡¼¥ë¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î26Æü(ÅÚ)¡Á5·î5Æü(·î¡¦½Ë)¡¿6·î20Æü(¶â)¡Á10·î13Æü(·î¡¦½Ë)
¾ì½ê¡§¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥ê¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼ À¥ÎÉ³À¥¢¥¤¥é¥ó¥É ²Æì ¥¶¡¦¥¢¥¤¥é¥ó¥É ¥°¥¹¥¯¥×¡¼¥ë¡¢¥é¥°¡¼¥ó
½»½ê¡§²Æì¸©¹ñÆ¬·´²¸Ç¼Â¼À¥ÎÉ³À1108
±Ä¶È»þ´Ö¡§18:00¡Á21:00(Í½Äê)
¢¨¥Ê¥¤¥È¥×¡¼¥ë¤ÎÍøÍÑ¤Ï½ÉÇñ¼Ô¸ÂÄê¡£
¢¨¹ÓÅ·»þ¤Î¾ì¹ç¤ÏÃæ»ß¡¢¤Þ¤¿ÀßÈ÷¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¥¨¥ê¥¢¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡£
¢¨¾õ¶·¤Ë¤è¤ê³«ºÅ´ü´Ö¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡£
¢¨¥é¥°¡¼¥ó¤Ï³¤¿å¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á°ìÈÌ¥×¡¼¥ëÆ±ÍÍ¤Î±öÁÇ¤Ë¤è¤ë¿å¼Á¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÏÉÔ²Ä¡£
¢£¥¶¡¦¥¢¥¤¥é¥ó¥É ¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¥Ð¡¼
±Ä¶È´ü´Ö¡§2025Ç¯3·î29Æü(ÅÚ)¡Á 2025Ç¯11·î¾å½Ü
±Ä¶È»þ´Ö¡§¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸±Ä¶È 10:00¡Á17:00(L.O.16:30)¡¢¥Õ¡¼¥É±Ä¶È 11:00¡Á17:00(L.O.16:00)¡¢¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È±Ä¶È(¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸&¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¥Õ¡¼¥É) 17:00¡Á21:00
¢£¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¥Ð¡¼ | ¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¥Ñ¥¹
ÆâÍÆ¡§¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¥Ñ¥¹ÉÕ¤¤Î½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤òÍ½Ìó¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¸þ¤±¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÏ¢Çñ»þ¤ËÅöÆü¸½ÃÏ¤Ë¤Æ¹ØÆþ²ÄÇ½¡£¡Ö¥¶¡¦¥¢¥¤¥é¥ó¥É ¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¥Ð¡¼¡×¤Î¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È±Ä¶È»þ´ÖÆâ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼(°û¤ßÊüÂê)¥Ñ¥¹¡£
ÎÁ¶â¡§3,630±ß(¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ15%ÊÌ)
¢¨¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¸ø¼°HP¤òÍ×³ÎÇ§¡£
¢¨¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¥Ñ¥¹¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Ï¹ØÆþ¤ÎÆ±Æü±Ä¶È»þ´ÖÆâ¤Ë¸Â¤ë¡£
¢¨¹ÓÅ·¤Î¾ì¹ç¤Ï±Ä¶È¤òÃæ»ß¡£
¢¨°ìÉôÂÐ¾Ý³°¥á¥Ë¥å¡¼¤¢¤ê¡£
¢£¡Ö¥µ¥Þ¡¼¥¨¥¹¥±¡¼¥× - À¥ÎÉ³ÀÅç¤Ç²á¤´¤¹²Æ¤¬»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë - ¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¥Ñ¥¹ÉÕ½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡×
ÈÎÇä´ü´Ö¡§¡Á2025Ç¯10·î12Æü(Æü)
ÂÚºß´ü´Ö¡§4·î26Æü(ÅÚ)¡Á5·î5Æü(·î¡¦½Ë)¡¿6·î20Æü(¶â)¡Á10·î14Æü(²Ð)¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥ÈÊ¬¤Þ¤Ç
»²¹ÍÎÁ¶â¡§¥Ä¥¤¥ó 2Âæ(38Ö) 41,600±ß¡Á(1¼¼¤¢¤¿¤ê¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁÊÌ)
¢¨ºÇÂçÍøÍÑ¿Í¿ô¤ÏÍ×Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡£
¢¨¥×¥é¥ó¾ÜºÙ¤Ï¥Û¥Æ¥ë¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤òÍ×³ÎÇ§¡£
¡Ú¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à¡Û¡Ö¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥ê¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼ À¥ÎÉ³À¥¢¥¤¥é¥ó¥É ²Æì¡×GW¡õ²Æ¸ÂÄê¥Ê¥¤¥È¥×¡¼¥ë¡¢Á¯¤ä¤«¥«¥¯¥Æ¥ë¤â