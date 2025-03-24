¡Ö¥Ô¥¢¥¹¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©¼Â¤ÏÀµ¼°Ì¾¾Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ä¡ª¡ÚÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¡Û
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¥Ô¥¢¥¹¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©
¡Ö¥Ô¥¢¥¹¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö·ê¤ò¤¢¤±¤¿¡×¤ò±ÑÃ±¸ì¤ÇÉ½¤¹¤È¡Ä¡©
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¥Ô¥¢¥¹¥È¡¦¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª
¥Ô¥¢¥¹¤Ï¡¢¼ª¤¿¤Ö¤Ë¾®¤µ¤Ê·ê¤ò¤¢¤±¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÄÌ¤·¤Æ¤Ä¤±¤ë¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤Î¤³¤È¡£
¥Ô¥¢¥¹¥È¤Ë¤Ï¡Ö·ê¤ò¤¢¤±¤¿¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤Ï¡Öpierced earrings¡×¤ÈÉ½¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡ØÀºÁªÈÇ ÆüËÜ¹ñ¸ìÂç¼Åµ¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô