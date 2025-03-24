¶áµ¦Àª¤Ë¸·¤·¤¤¥»¥ó¥Ð¥Ä¡ÄÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤¬ÇÔ¤ì¡¢»Ä¤¹¤ÏÃÒÊÛÏÂ²Î»³¤Î¤ß¡¡8¶¯0¤Ê¤é12Ç¯¤Ö¤ê
¡¡¥»¥ó¥Ð¥ÄÂç²ñ¤Ï2²óÀï¤ÇÅìÍÎÂçÉ±Ï©¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤¬ÇÔ¤ì¡¢º£Âç²ñ¤Î¶áµ¦Àª¤ÏÃÒÊÛÏÂ²Î»³¡ÊÏÂ²Î»³¡Ë¤ò»Ä¤¹¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤Ïºò½©¤Î¶áµ¦Âç²ñ²¦¼Ô¤Ç¡¢ÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤â¥Ù¥¹¥È4¤Ë¿Ê¤à¤Ê¤ÉÍ¥¾¡¸õÊä¤Î°ì³Ñ¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃÒÊÛÏÂ²Î»³¤Ï25Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ç½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤ò¤«¤±¤Æ½é½Ð¾ì¤Î¥¨¥Ê¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ê²Æì¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£¶áµ¦Àª¤¬8¶¯¤Ë1¹»¤·¤«»Ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð2015Ç¯¤ÎÂçºå¶Í°þ°ÊÍè10Ç¯¤Ö¤ê¡£¥¼¥í¤Ê¤é¤Ð2013Ç¯°ÊÍè12Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÏÂçºåÀª¤Î½Ð¾ì¤¬98Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¼¥í¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¶áµ¦Àª¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¡È°ÛÊÑ¡É¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£