¹ñÌ±¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¡¡ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡ÖÍ½»»À®Î©Á°¤ËÀ¯ÎÑ¿³¤ÇÊÛÌÀ¤ò¡×¡¡Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨30¡ó¤ËµÞÍî¡Ö¸¶°ø¤Ï¾¦ÉÊ·ôÌäÂê¤ÈÊª²Á¹âÂÐºö¡×
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï24Æü¡¢FNN¤ÎÃ±ÆÈ¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÀÐÇËÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨µÞÍî¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿·¿ÍµÄ°÷¤Ø¤Î¾¦ÉÊ·ôÇÛÉÛ¤Ê¤É¤òµó¤²¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤ËÂÐ¤·¡¢Í½»»À®Î©Á°¤Ë¡¢¹ñ²ñ¤ÎÀ¯¼£ÎÑÍý¿³ºº²ñ¤ÇÊÛÌÀ¤¹¤Ù¤¤À¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
FNN¤¬¤³¤Î½µËö¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¡¢ÀÐÇËÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï¡¢2·î¤è¤ê¤â14¥Ý¥¤¥ó¥È²¼Íî¤·¡¢ÀÐÇËÆâ³Õ¤È¤·¤Æ²áµîºÇÄã¤È¤Ê¤ë30¡¥4¡ó¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¶ÌÌÚ»á¤Ï¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö2¤Ä¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö1¤Ä¤Ï¾¦ÉÊ·ô¤ÎÌäÂê¡£¡ØÀÐÇË¡¢¤ªÁ°¤â¤«¡Ù¤È¡¢·ë¶É¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÂÎ¼Á¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¼ºË¾¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ØÅ¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2¤ÄÌÜ¤Î¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÊª²Á¹âÆÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤ËµÕ¹Ô¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¹ñÌ±¤Î¶ì¤·¤¤À¸³è¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¶ÌÌÚ»á¤Ï¾¦ÉÊ·ôÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÎòÂå¼óÁê¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Êµ¿Ç°¤ÎÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¿¦¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡¢¼óÁê¤È¤·¤Æ¡¢²áµî¤Î¤³¤È¤âÄ´ºº¤ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Â®¤ä¤«¤ËÀ¯ÎÑ¿³¤ËÎ×¤ß¡¢ÊÛÌÀ¤ò¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
À¯ÎÑ¿³¤Î³«ºÅ»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö4·î¡¢Í½»»¤¬À®Î©¤·¤Æ°Ê¹ß¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢µÕ¤ÇÀ®Î©¤¹¤ëÁ°¡×¤È¼çÄ¥¡£¡Öµ¿Ç°¤òÊ§¿¡¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Áá¤¯Í½»»¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¹ñÀ¯¤Î½ÅÍ×²ÝÂê¤ò¡¢½¸ÃæÅª¤ËµÄÏÀ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤Ù¤¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¶ÌÌÚ»á¤ÏÆâ³ÕÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÁêÅö¡¢¸½À¯¸¢¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¾Úº¸¤À¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¡¢Êýºö¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¸·¤·¤¯ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù»ýÎ¨¤¬²áµîºÇ¹â¿å½à¤Î11¡¥1¡ó¤Ç¡¢À¯ÅÞ»Ù»ýÎ¨¤Ç¤Ï2·î¤ËÂ³¤¡¢¡ÖÌîÅÞÂè°ìÅÞ¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ÌÌÚ»á¤Ï¡¢¡Ö´üÂÔ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÀÕÇ¤¤Î½Å¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤½¤¦¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢µá¤á´üÂÔ¤¹¤ë¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤¬Âç¤¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö°ú¤Â³¤¤Ö¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹À¯ºö¡¢¡Ê¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×°ú¤¾å¤²¤Ç¡Ë178Ëü±ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¹µ½ü³Û¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÂ®¤ä¤«¤ÊÇÑ»ß¡¢¤³¤Î2¤Ä¤ÏÆÃ¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¾®Àî´´»öÄ¹¤Ï23Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÀ¯¶É¤ò¤á¤°¤ê¡¢²¾¤ËÀÐÇËÆâ³Õ¤¬Áí¼¿¦¤·¡¢¹ñ²ñ¤Ç¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¶ÌÌÚ»á¤ò¼óÁê¸õÊä¤ËÃ´¤°²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÍ¿ÌîÅÞ¤ÎÂè°ìÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤¬ºÇ¤âÍÎÏ¤Ê¸õÊä¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Ä¤Ä¡¢²áµî¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤ÎÎã¤âµó¤²¡¢¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë²ÄÇ½À¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¶ÌÌÚ»á¤Ï¡¢¡Ö¹ñÀ¯¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÃÏÊýÁªµó¤Ç¤âÃå¼Â¤ËÃç´Ö¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢¼ÂÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ºÇÍ¥Àè¤À¡£¤Þ¤º¤Ï¼«ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤³¤í¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£