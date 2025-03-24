¡Ö¿¨¤ì¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡Ä¡×¸©Î©¹â¹»¤Ç½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤ò10Ê¬ÄøÊú¤¤·¤á¤ëÅù¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù 32ºÐÃËÀ¶µ»Õ¤òÄ¨²üÌÈ¿¦
¡¡»°½Å¸©¤Î¹â¹»¤ÎÃËÀ¶µ»Õ¤¬¡¢¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤ëÉô³è¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤òÊú¤¤·¤á¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ä¨²üÌÈ¿¦¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸©Î©¹â¹»¤Î32ºÐ¤ÎÃËÀ¶µ»Õ¤Ï¡¢2024Ç¯11·î¤«¤é2025Ç¯1·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤ëÉô³èÆ°¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢3·î24ÆüÉÕ¤±¤ÇÄ¨²üÌÈ¿¦¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃËÀ¶µ»Õ¤Ï¡¢³Ø¹»Æâ¤Ç10Ê¬¤Û¤ÉÊú¤¤·¤á¤ë¹Ô°Ù¤ò3²ó·«¤êÊÖ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¾²¤Ë¿²¤«¤»¤¿½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢Ê¤¤¤¤«¤Ö¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤«¤éÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿Í§¿Í¤¬³Ø¹»¤ËÊó¹ð¤·¡¢ÃËÀ¶µ»Õ¤ÏÊ¹¤¼è¤ê¤Ë¡Ö½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Ë¹¥°Õ¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿¨¤ì¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£