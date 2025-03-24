¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀJK¹Ô¤±¤ë¤Í¡×ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥ºà´é·Ýá¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡ª20ºÐ½÷Í¥¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥«¥ï¥Á¤¤¡×¡Ö¸½Ìò¡©¡×¤ÎÀ¼
¢¡¥Ö¥ì¥¶¡¼À©Éþ»Ñ¤Ç¾Ð´é¢¡
¡¡½÷Í¥¤Î»ÖÅÄ¤³¤Ï¤¯(20)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½÷»Ò¹â¹»À¸¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤Ç¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¹ðÃÎ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥¹¥¯¡¼¥ë³×Ì¿¡ª¡Ù½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ÈÖÁÈ°áÁõ¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼±¿ÍÑ¤ÎX¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤â¹ðÃÎ¤¬¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤È¤ÏÊÌÉ½¾ð¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢¡¡ÖË½ÂÀÏºÀïÂâ¥É¥ó¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¢¡
¡¡¤³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀJK¹Ô¤±¤ë¤Í¡×¡ÖÀ©Éþ»Ñ¤¬¥«¥ï¥Á¤¤¡×¡Ö¸½Ìò¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ÖÅÄ¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡ÖË½ÂÀÏºÀïÂâ¥É¥ó¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×(2022Ç¯¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Î¡¢µ´Æ¬¤Ï¤ë¤«¡¦¥ª¥Ë¥·¥¹¥¿¡¼Ìò¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤é¤·¤«¤é¤Ì´é·Ý¤ä¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢ºÇ½ªÏÃ¤Ç¤Ï¡Ö¥É¥ó¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×¤¬¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼(¸½X)¤ÎÀ¤³¦¥È¥ì¥ó¥É1°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£