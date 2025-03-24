ÍËÆü¤È¥«¡¼¥É¤ÎÊÐ¤ê¡¡¾¡Éé¤Î·î¤Ë²¿ÅÙ¤â¡Ä¡¡¥Ý¥±¥Ã¥ÈÆüÄøÉ½¤ÇÀê¤¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î2025Ç¯
¡¡¢¡µ¼Ô¥³¥é¥à¡¦¥¿¥«ÈÖ24»þ
¡¡¥Û¡¼¥¯¥¹Ã´Åö¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ÏµåÃÄ¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¥Ý¥±¥Ã¥ÈÆüÄøÉ½¡£»î¹çÆüÄø¤äÁª¼êÌ¾´Õ¤¬¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤äÊ¡²¬»ÔÃÏ²¼Å´¤Î±Ø¤Ê¤É¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó¤¬¿Ê¤á¤ÐÆüÄøÉ½¤Ë¾¡ÇÔ¤äÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½ñ¤¹þ¤ß¡¢Àï¤¤¤Ö¤ê¤¬°ìÌÜ¤ÇÊ¬¤«¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤âÁá¡¹¤Ë¥²¥Ã¥È¤·¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÆüÄø¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÊÐ¤ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£³«Ëë¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê¶â¡¢ÅÚ¡¢Æü¤Î½µËö¥«¡¼¥É¤Ï¥í¥Ã¥Æ¡¢À¾Éð¡¢¥í¥Ã¥Æ¡¢À¾Éð¤Î·«¤êÊÖ¤·¡£°ìÊý¤Ç4·îËö¤«¤é²Ð¡¢¿å¡¢ÌÚ¤ò´ðËÜ¤È¤·¤¿Ê¿Æü¥«¡¼¥É¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¡¢À¾Éð¡¢À¾Éð¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Æ±¤¸Åê¼êÆ±»Î¤Î´é¹ç¤ï¤»¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¸òÎ®Àï¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¡¢¹Åç¡¢ºå¿À¤¬¥Ó¥¸¥¿¡¼Àï¡£¤¤¤º¤ì¤â²°³°µå¾ì¤Î¤¿¤á¡¢6·î¤ÎÇß±«»þ¤Ë¶õÌÏÍÍ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£À¹²Æ¤Î8·î¤Ë¤ÏËÌ³¤Æ»¡¢¹°Á°¡¢½©ÅÄ¡¢ÀéÍÕ¤ÈÂ³¤¯¥í¡¼¥É¤â¤¢¤ë¡£ºòµ¨¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¼ó°Ì¤ò²÷Áö¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¤É¤ó¤Ê°ÌÃÖ¼è¤ê¤Ç²Æ¾ì¤ÎÀï¤¤¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¾¡Éé¤Î9·î¤Ï22»î¹ç¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£6Ï¢Àï¤¬2ÅÙ¤¢¤ë¤¬¡¢Èæ³ÓÅªÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ëÆüÄø¡£¤¿¤À¡¢22»î¹ç¤Î¤¦¤Á¤Ê¤ó¤È10»î¹ç¤¬¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤ÈÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£9·î20Æü¤«¤é¤ÏËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹4Ï¢Àï¤â¡£ºòÇ¯¤Ï9·î¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹4Ï¢Àï¤Ç4Ï¢¾¡¤·¡¢Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò°ìµ¤¤Ë¸º¤é¤·¤¿µ²±¤â¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤â½ª¤ï¤ê¡¢¥Ý¥±¥Ã¥ÈÆüÄøÉ½¤ò·È¤¨¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î¼èºà¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¡Ê¾®ÈªÂç¸ç¡Ë