¶Ã°Û¤ÎÈþµÓ¡ªNHKÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¡¡¥ì¥®¥ó¥¹»Ñ¡õ¥á¥¬¥Í¤Î¡Ö¥Ó¥Õ¥©¥¢¥Õ¡×¤Ë¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡NHK¤ÎÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê31¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤·¤¿ºÝ¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥ì¥®¥ó¥¹»Ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡ÖºÇ¶á¤¿¤Þ¤ËÍ§¿Í¤ÈÁö¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Äbefore & after¡¡¤¯¤¿¤¯¤¿¤Ç¤¹¡£¾Ð¡×¤È¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤Æ¤ªÈè¤ìµ¤Ì£¤Î¡Ö¥¢¥Õ¥¿¡¼¡×»Ñ¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÂ¤ÎºÙ¤µ¤ÈåºÎï¤µ¡ª¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤À¤·åºÎï¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖµÓ¤Ê¤¬¡Á¤¤¡ª¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤ë¤ï¡×¡Ö¥¨¥ß¥Í¥àT¥·¥ã¥Ä¤Ç¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ã¤Æ¥ª¥·¥ã¥ì¡×¡Ö¥á¥¬¥Í¤«¤Ã¤³¤è¤¤¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖNHK¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëÈþ¤Ü¤¦¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸Ø¤ëÃæÀî¥¢¥Ê¡£¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢Æ±¶É¤ò3·îËö¤ÇÂà¼Ò¤·¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¤¹¤ë¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¤¹¤Ç¤Ë¼þ°Ï¤ËÂà¼Ò¤Î°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£