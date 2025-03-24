¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¢£É£Â£ÆÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¦Ìð¿áÀµÆ»¡¢¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂÄ©Àï¤Ø¡Ö²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×
¢¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¢¦£É£Â£ÆÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé¡Ê£µ£°¡¦£¸¥¥í°Ê²¼¡Ë¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á£±£²²óÀï¡¡¥¢¥ó¥Ø¥ë¡¦¥¢¥ä¥é¡½Ìð¿áÀµÆ»¡Ê£²£¹Æü¡¦°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡Ë
¡¡£É£Â£ÆÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé¡Ê£´£¸¡¦£¹¥¥í°Ê²¼¡Ë²¦¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëÌð¿áÀµÆ»¡Ê£Ì£Õ£Ó£ÈÎÐ¡Ë¤¬£²£´Æü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Î½êÂ°¥¸¥à¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Ìð¿á¤Ï¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ¤òÊÝ»ý¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢£É£Â£Æ¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¥¢¥ó¥Ø¥ë¡¦¥¢¥ä¥é¡Ê£²£´¡Ë¡á¥á¥¥·¥³¡á¤ËÄ©Àï¡£¾¡¤Æ¤Ð¡¢ÆüËÜ¿Í½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö½çÄ´¤Ë¤¤Æ¤¤¤ë¡£¾¡¤¿¤Ê¤¤¤ÈÀè¤¬¤Ê¤¤¡£¾¡¤Ä¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡Ìð¿á¤ÏºòÇ¯£±£°·î£±£²Æü¤Ë°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¤Ç²¦¼Ô¥·¥Ù¥Ê¥Æ¥£¡¦¥Î¥ó¥·¥ó¥¬¡ÊÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ë¤ò£¹²ó£Ô£Ë£Ï¤Ç²¼¤·¡¢£É£Â£ÆÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡£¸ºÎÌ¶ì¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥é¥¤µé¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡£±£³Æü¤Ë¤Ï¡¢£×£Â£Ã¡õ£×£Â£ÁÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂÅý°ìÀï¤Ç£×£Â£Ã²¦¼Ô¡¦»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¡á£Â£Í£Â¡á¤¬¡¢£×£Â£Á²¦¼Ô¡¦¥æ¡¼¥ê°¤µ×°æÀ¯¸ç¡áÁÒÉß¼é°Â¡á¤òºÇ½ª£±£²²ó¤ËµÕÅ¾£Ô£Ë£Ï¤Ç²¼¤·¡¢»Ë¾å£³ÎãÌÜ¤ÎÆüËÜ¿ÍÆ±»Î¤Ë¤è¤ë²¦ºÂÅý°ìÀï¤òÀ©¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£Ìð¿á¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥¤µé¤Ï¶¯¤¤Áª¼ê¡¢¡ÊÆüËÜ¿Í¤Î¡Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤â¤¤¤ë¡£¥Õ¥é¥¤µé¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡ÀïÀÓ¤Ï¥¢¥ä¥é¤¬£±£¸Àï£±£¸¾¡¡Ê£¸£Ë£Ï¡Ë¡£Ìð¿á¤¬£²£±Àï£±£·¾¡¡Ê£±£¶£Ë£Ï¡Ë£´ÇÔ¡£