ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡Ã»´ü¤Î¾å¾º¤Ï°ìÉþ¡¡¥É¥ë±ß£±½µ´Ö£¹¡¥£³¡óÉÕ¶á
ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡Ã»´ü¤Î¾å¾º¤Ï°ìÉþ¡¡¥É¥ë±ß£±½µ´Ö£¹¡¥£³¡óÉÕ¶á
¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡9.30¡¡7.79¡¡10.56¡¡7.53
1MO¡¡9.84¡¡7.96¡¡10.52¡¡7.30
3MO¡¡10.08¡¡7.48¡¡10.42¡¡7.30
6MO¡¡10.04¡¡7.38¡¡10.31¡¡7.48
9MO¡¡9.99¡¡7.39¡¡10.23¡¡7.64
1YR¡¡9.85¡¡7.38¡¡10.16¡¡7.74
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡10.52¡¡9.23¡¡6.40
1MO¡¡10.34¡¡9.63¡¡6.69
3MO¡¡10.52¡¡9.51¡¡6.79
6MO¡¡10.56¡¡9.62¡¡6.96
9MO¡¡10.54¡¡9.74¡¡7.14
1YR¡¡10.55¡¡9.77¡¡7.23
Åìµþ»þ´Ö16:33¸½ºß¡¡»²¹ÍÃÍ
¡¡½µÌÀ¤±¤Î¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¡¢Ã»´ü¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¿å½à¤Ï¤ä¤äÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß£±½µ´Ö¤Ï£¹¡¥£³£°¡óÉÕ¶á¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾å¾º°ìÉþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££´·î£²Æü¤ÎÊÆÁê¸ß´ØÀÇ¤ÎÆâÍÆ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢º£½µ¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿ºàÎÁ¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡9.30¡¡7.79¡¡10.56¡¡7.53
1MO¡¡9.84¡¡7.96¡¡10.52¡¡7.30
3MO¡¡10.08¡¡7.48¡¡10.42¡¡7.30
6MO¡¡10.04¡¡7.38¡¡10.31¡¡7.48
9MO¡¡9.99¡¡7.39¡¡10.23¡¡7.64
1YR¡¡9.85¡¡7.38¡¡10.16¡¡7.74
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡10.52¡¡9.23¡¡6.40
1MO¡¡10.34¡¡9.63¡¡6.69
3MO¡¡10.52¡¡9.51¡¡6.79
6MO¡¡10.56¡¡9.62¡¡6.96
9MO¡¡10.54¡¡9.74¡¡7.14
1YR¡¡10.55¡¡9.77¡¡7.23
Åìµþ»þ´Ö16:33¸½ºß¡¡»²¹ÍÃÍ
¡¡½µÌÀ¤±¤Î¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¡¢Ã»´ü¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¿å½à¤Ï¤ä¤äÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß£±½µ´Ö¤Ï£¹¡¥£³£°¡óÉÕ¶á¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾å¾º°ìÉþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££´·î£²Æü¤ÎÊÆÁê¸ß´ØÀÇ¤ÎÆâÍÆ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢º£½µ¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿ºàÎÁ¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¡£