¡Ö¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«ÆüËÜ¿Í¤¬IOC²ñÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬»ä¤ÎÌ´¡×ÅÏÊÕ¼éÀ®»á IOC²ñÄ¹Áªµó¤ËÍîÁª¤·¥¢¥¸¥¢¿Í½é¤Î²ñÄ¹¤Ê¤é¤º
¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤Î²ñÄ¹Áªµó¤ËÆüËÜ¿Í¤Ç½é¤á¤ÆÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤¿¹ñºÝÂÎÁàÏ¢ÌÁ¤ÎÅÏÊÕ¼éÀ®²ñÄ¹¤¬24Æü¡¢²ñ¸«¤ÇÍîÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¢¥¸¥¢¿Í½é¤ÎIOC²ñÄ¹¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ÅÏÊÕ»á¤Ï¡¢¡Ö¤´´üÂÔ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³§ÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Þ¤·¤Æ¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Â¿Âç¤Ê¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤·¤¿³§ÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ªÏÍ¤Ó¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
º£²ó¤Î²ñÄ¹Áªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖIOC²ñÄ¹Áªµó¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¤³¤È¤Ç¸«¤¨¤ëÀ¤³¦¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿²æ¡¹¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬²¿¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò½½Ê¬¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö°ú¤Â³¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬IOC²ñÄ¹Áªµó¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«ÆüËÜ¿Í¤¬IOC¤Î²ñÄ¹¤Ë¤Ê¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤³¤È¤¬»ä¤ÎÌ´¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¿·²ñÄ¹¤Ë¤Ï¡¢¸µ¶¥±ËÁª¼ê¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¥«¡¼¥¹¥Æ¥£¡¦¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼»á¡Ê¥¸¥ó¥Ð¥Ö¥¨¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢½é¤Î½÷À¡¢½é¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«½Ð¿È¤Î²ñÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼¿·²ñÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÏÊÕ»á¤Ï¡Ö¤¤Ã¤È¿·¤·¤¤»þÂå¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£IOC°Ñ°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¹ñºÝÂÎÁàÏ¢ÌÁ²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼»á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Ù¤¨¤Æ¡¢¿·¤·¤¤IOC¤Î»þÂå¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¶¨ÎÏ¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£