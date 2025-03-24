Åê¿®¡¦´ð½à²Á³ÛÆÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡3·îÂè3½µ¡Ê3·î17Æü～3·î21Æü¡Ë
¡¡3·îÂè3½µ¤Î¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¥È¥Ã¥×¤È3°Ì¤Ï¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥Æー¥Þ·¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2°Ì¤Î¡Ö³ÚÅ·£Õ£Ó¥êー¥È¡¦¥È¥ê¥×¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ê¥ì¥¢¥ë¡ËËè·îÊ¬ÇÛ·¿¡×¤Ï¼Â¼ÁÅª¤ÊÊÆ¹ñREITÅê»ñ¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥ì¥¢¥ë¤Ø¤Î°ÙÂØ¼è°ú¡¢ÊÆ¹ñREIT¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¼è°ú¤ò²Ã¤¨¤¿±¿ÍÑ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê£»¨¤Ê¼ý±×¹½Â¤¤ò»ý¤Ä¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡¡²¼Íî¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¾å°Ì¤Ë¤Ï¥È¥ë¥³´ØÏ¢³ô¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£Åê»ñÂÐ¾Ý¤Ï¥È¥Ã¥×¤¬¥È¥ë¥³³ô¼°¡¢2°Ì¤È3°Ì¤¬¥È¥ë¥³ºÄ·ô¤Ç¤¹¡£
¡û¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¥Ö¥ë¡¦¥Ù¥¢·¿¥Õ¥¡¥ó¥É½ü¤¯¡Ë
1°Ì¡¡+8.78¡ó¡¡¥Æー¥Þ¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó£²ÇÜ
±¿ÍÑ²ñ¼Ò:ÂçÏÂ¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
2°Ì¡¡+8.56¡ó¡¡³ÚÅ·£Õ£Ó¥êー¥È¡¦¥È¥ê¥×¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ê¥ì¥¢¥ë¡ËËè·îÊ¬ÇÛ·¿
±¿ÍÑ²ñ¼Ò:³ÚÅ·Åê¿®Åê»ñ¸ÜÌä
3°Ì¡¡+8.38¡ó¡¡¥Æー¥Þ¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸£å¥³¥Þー¥¹£²ÇÜ
±¿ÍÑ²ñ¼Ò:ÂçÏÂ¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
¡û²¼Íî¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¥Ö¥ë¡¦¥Ù¥¢·¿¥Õ¥¡¥ó¥É½ü¤¯¡Ë
1°Ì¡¡-10.21¡ó¡¡¥È¥ë¥³³ô¼°¥ªー¥×¥ó¡Ê¥á¥ë¥Ï¥Ð¡Ë
±¿ÍÑ²ñ¼Ò:£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
2°Ì¡¡-9.49¡ó¡¡¥È¥ë¥³¡¦¥Ü¥ó¥É¡¦¥ªー¥×¥ó¡ÊÇ¯£±²ó·è»»·¿¡Ë
±¿ÍÑ²ñ¼Ò:ÂçÏÂ¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
3°Ì¡¡-9.36¡ó¡¡¥È¥ë¥³¡¦¥Ü¥ó¥É¡¦¥ªー¥×¥ó¡ÊËè·î·è»»·¿¡Ë
±¿ÍÑ²ñ¼Ò:ÂçÏÂ¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹