¥È¥ë¥³Åö¶É¡¢¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë»ÔÄ¹¹´Â«¹³µÄ¥Ç¥âÊóÆ»¤Çµ¼Ô9¿Í¹´Â«
[¥¢¥ó¥«¥é £²£´Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥È¥ë¥³Åö¶É¤Ï¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë»ÔÄ¹¤Î¥¤¥Þ¥â¡¼¥ë»á¤Î¹´Â«¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë¥Ç¥â¤òÊóÆ»¤·¤Æ¤¤¤¿µ¼Ô£¹¿Í¤ò¹´Â«¤·¤¿¡£¥È¥ë¥³¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥ÈÁÈ¹ç¤¬£²£´ÆüÈ¯É½¤·¤¿¡£
¹´Â«¤ÎÍýÍ³¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥ÈÁÈ¹ç¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹´Â«¤µ¤ì¤¿µ¼Ô¤Ë¤ÏÊ©£Á£Æ£ÐÄÌ¿®¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¼Ì¿¿µ¼Ô¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥ë¥³¤ÎºÛÈ½½ê¤Ï£²£³Æü¡¢±ø¿¦ÍÆµ¿¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤¿¥¤¥Þ¥â¡¼¥ë»á¤ò¸øÈ½³«»Ï¤Þ¤Ç¸ûÎ±¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
Â¿¤¯¤ÎÅÔ»Ô¤Ç³¹Æ¬¤Ç¤Î½¸²ñ¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢£²£³ÆüÌë¤Ë¤Ï£µÆüÏ¢Â³¤ÇÈ¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£