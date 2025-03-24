ÌÜÉ¸1Ëü¿Í¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¡Ä2026Ç¯¤Ë°¦ÃÎÅù¤Ç³«ºÅ¤Î¡Ö¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡×¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤òÌ¾¸Å²°»ÔÄ¹¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±
¡¡2026Ç¯¤Ë³«¤«¤ì¤ë¡Ö°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡×¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬½¸¤Þ¤é¤º¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÄ¹¤¬¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥¸¥¢¡¦¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥é¶¥µ»Âç²ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢Âç²ñ±¿±Ä¤ä´ÑµÒ¤Î°ÆÆâ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¤¹¤ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ÎÊç½¸¤Ë¸«¹þ¤ßÄÌ¤ê¤Î±þÊç¤¬¤Ê¤¯¡¢Åö½é2025Ç¯1·îËö¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Äù¤áÀÚ¤ê¤ò¡¢4·îËö¤Þ¤Ç±äÄ¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¹Âô°ìÏº»ÔÄ¹¤Ï¡¢»ÔÆâ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë°ìÈÌ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬¡¢1Ëü¿Í¤ÎÌÜÉ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢3·î18Æü¤Î»þÅÀ¤Ç3798¿Í¤·¤«½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¹ÂôÌ¾¸Å²°»ÔÄ¹¡§
¡Ö¤Þ¤À¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡¢¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥éÂç²ñ¤Îµ¡±¿¤¬½½Ê¬¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¼þÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡°ìÊý¡¢°¦ÃÎ¸©¤ÎÂçÂ¼½¨¾ÏÃÎ»ö¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»Ô³°¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·ÐºÑ´Ø·¸¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¶¨²ñ¤ËÀºÎÏÅª¤ËÀ¼³Ý¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£