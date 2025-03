ジャスティン・ビーバー、元恋人セレーナの新曲でディスられたと報じられる中、妻ヘイリー・ビーバーと寿司デート

心身の健康不安や薬物使用に加え、元恋人セレーナ・ゴメスに新曲でディスられたのではないかと注目を集めているジャスティン・ビーバー。妻ヘイリーとの寿司デートをキャッチされ、珍しくスッキリした姿を見せた。PageSixによると、現地時間3月21日、米カリフォルニア州ウェストハリウッドにあるセレブに人気の寿司店スシ・パークにて、ジャスティンとヘイリーがディナーデートをキャッチされたそう。ジャスティンは白いオーバーサイズのシャツと黒いパンツ姿。ヘイリーはベージュのクロップドブルゾンにローライズのパンツを合わせて、お腹をチラ見せ。黒いトングミュールとサングラスをコーデしたY2Kルックだったようだ。

このところ、完全に無表情で歩く姿や、身体が揺れるのを制御できずにいる様子をキャッチされるなどし、ファンから心配されていたジャスティンだが、同サイトによると、この日は身だしなみもきちんとしており、健康そうだったそうだ。なお、これまでもことあるごとに、元恋人セレーナとの関係を蒸し返されていきたジャスティンだが、この度セレーナが、2020年の『Rare』以来となる新アルバム『I Said I Love You First』をリリース。収録曲「How Does It Feel to be Forgotten」で歌われた「恥ずかしいね/誰も観ていないところで泣いてよ/忘れられるってどんな感じ?/想像もできない」という歌詞は、インスタグラムで涙を流す姿をシェアしたジャスティンに対するメッセージではないかと、憶測が飛び交っているようだ。セレーナは、発売前のインタビューでこれを否定。「皆が思うような事ではありません」と話していたそう。