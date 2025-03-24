Ì£¤ÎÁÇ¡ÖBistro Do¡×¡Ö¤ª¤¦¤Á¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¡×ÂÎ¸³ ²ÈÄí¤Ç¼ê·Ú¤Ë¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤ÎÌ£¤ï¤¤
Ì£¤ÎÁÇ¼Ò¤Ï¡¢ÍÎ¿©¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡ÖBistro Do¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÄ´Íý¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Âð¤Ç¤â¥ì¥¹¥È¥é¥óµ¤Ê¬¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È¡¢3·î21Æü¤«¤é3Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö¤ª¤¦¤Á¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¡×ÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤È¹ØÇãÂ¥¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï½ÂÃ«¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÀß¤±¡¢¤ª»ÒÍÍ¥é¥ó¥ÁÉ÷¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¡ÖBistro DoÆÃÀ½¤ª»ÒÍÍ¥é¥ó¥Á¡×¤ò300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç»î¿©¡£¤Þ¤¿¡¢ÅöÆü¡¢ÀèÃå½ç¤Ç¿½¹þ¤ó¤À¿Í¤Ë¤Ï¥³¥Ã¥¯Ë¹¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥×¥í¥ó¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥·¥§¥Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¡¢¤ª»ÒÍÍ¥é¥ó¥Á¤Î°ìÉôÄ´Íý¤ÈÀ¹¤êÉÕ¤±¤¬400±ß¤ÇÂÎ¸³¡Êà¤ª¤¦¤Á¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¡í¥·¥§¥Õ¤Ê¤ê¤¤êÂÎ¸³¡Ë¤Ç¤¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò·È¤¨¤¿²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ÇÆø¤ï¤¤¡¢»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¡ÖBistro Do¡×1ÉÊ¼ï¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖBistro Do¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç10Ê¬°ÊÆâ¤ËÍÎÉ÷¤Î¥á¥¤¥ó¤Î¤ª¤«¤º¤¬Ä´Íý¤Ç¤¤ëÍÎÉ÷¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ¡£Ãæ²ÚÉ÷¤Ç¥á¥Ë¥å¡¼µ¯ÅÀ¤Î¡ÖCook Do¡×¤ä¡¢ÏÂÉ÷¤ÇÁÇºàµ¯ÅÀ¤Î¡ÖCook Do¤¤ç¤¦¤ÎÂç»®¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢2021Ç¯¤«¤é¥½¡¼¥¹µ¯ÅÀ¤Ë¤è¤ë¡Ö¸¥Î©¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡×¤ò¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤È¤·¤¿¿·¡¦¤ª¤«¤ºÄ´Ì£ÎÁ¤È¤·¤Æ¾¦ÉÊ²½¡£24Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢22Ç¯½©Åß²þÄû»þ¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥Èµ¬ÌÏ¤è¤êÂç¤¤¤µ¬ÌÏ¡Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¡Ë¤òÁÀ¤¤¡¢¡Ö¿©Âî¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¥á¥¤¥ó¤Î¤ª¤«¤º¡×¤È¤·¡¢ÏÂÉ÷¡¦Ãæ²Ú¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÇã¤¤²ó¤ê¤È¤·¤ÆÄêÃå¤µ¤»¤ë¤¿¤á¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡£
ÊÑ¹¹ÅÀ¤Ï¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ä¤¹¤¤3¡Á4¿ÍÁ°¡Ê½¾Íè¤Ï2¡Á3¿ÍÁ°¡Ë¤ËÊÑ¤¨¡¢¡Ö¤¤ç¤¦¤ÎÂç»®¡×¤ÈÆ±²Á³Ê¤Ë¤·¤ÆÇã¤¤²ó¤ê¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤òÂ¥¿Ê¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤â¡Ö¥½¡¼¥¹¤¬È´·²¤ËÈþÌ£¤·¤¤¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æºþ¿·¤·¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤ÎÇ§ÃÎÀ¤ò¹â¤á¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢24Ç¯10·î¤«¤é25Ç¯2·î¤Þ¤Ç¤Î½Ð²ÙÎÌ¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ190¡ó¤òµÏ¿¡£¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¼æ¤«¤ì¤ÆÇã¤Ã¤¿¡×¤ä¡Ö¼«È¯Åª¤Ë¥Ñ¥¹¥¿¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ç¤Ï4ÉÊ¤Îµ»½ÑÅª¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥È¥Þ¥È¥Á¥¥ó¥¹¥Æ¡¼ÍÑ¡×¤Ï¡¢3¼ï¤Î¤Ë¤ó¤Ë¤¯¸¶ÎÁ¤ò»È¤¤¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤Î¤¢¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¼Â¸½¡£¡ÖÇ»¸ü¥Á¡¼¥º¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¥¥ó¥½¥Æ¡¼ÍÑ¡×¤Ï¡¢4¼ï¤Î¥Á¡¼¥º¤È¥Á¡¼¥º´¶¡¢Ç»¸ü´¶¤ò¹â¤á¤ëÆÈ¼«¸¶ÎÁ¤ò»ÈÍÑ¡£¡ÖÇ»¸ü¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥Á¥¥ó¥½¥Æ¡¼ÍÑ¡×¤Ï¡¢ÆÈ¼«µ»½Ñ¤Ç¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤ò¼Â¸½¡£¡Ö¤Ê¤¹¤Î¥Ü¥í¥Í¡¼¥¼É÷ßÖ¤áÍÑ¡×¤Ï¾úÂ¤´¶¤ÈÆù¤Î¤¦¤ÞÌ£¤ò¹â¤á¤ëµ»½Ñ¤Ë¤è¤êÉ÷Ì£¤ò¶¯²½¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£