¥¯¥ê¥¹¾¾Â¼¡¢1kg¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤·¤¿ÉÊ¤ò¸ø³«¡ÖÈþÌ£¤·¤å¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¯¥ê¥¹¾¾Â¼¤¬24Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£1kg¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤·¤¿ÉÊ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥¯¥ê¥¹¤Ï¡Ö¤ª²Û»Ò¤Î¥Ñ¥¤¡¢1kg¤Þ¤È¤áÇã¤¤¡£¡Ê¾Ð¡Ë½é¤á¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ë¤ª²Û»Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢¿À¸Í¤Î¥Ñ¥¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¹ØÆþ¡×¤ÈÏ·ÊÞ²Û»ÒÅ¹¡Ø¾¼±ÉÆ²À½²Û¡Ù¤Î¡Ø¿À¸Í¤Î¥Ñ¥¤¡Ù¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÊó¹ð¡£¡Ö¸½¾ì¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÇÛ¤ê¤¹¤ëÁ°¤ËÌ£¸«¡×¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¥³¥³¥¢¤È¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¶¥é¥á¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¤È¤³¤í¤¬»Â¿·¡£¤³¤ì¤¬ÆÃÄ§¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÈþÌ£¤·¤å¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤ª²Û»Ò¤ò´Þ¤á¤¿¿©ÎÁÉÊ¤Ï¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¤Þ¤È¤áÇã¤¤¾õÂÖ¤Îº£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤ªÆÁ¤À¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤Î¾¦ÉÊ¤¬É¬¤º¤·¤â¤ªÆÁ¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆâÍÆÎÌ¤Î¥°¥é¥à¿ô¡¢Á÷ÎÁ¡¢¤µ¤é¤Ë¾ÞÌ£´ü¸Â¤â´Þ¤á¤Æ½ÐÍè¤ì¤Ð¤´³ÎÇ§¤ò¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡Ö¥»¥Ã¥È¸Ä¿ô¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¤¢¤¿¤ê¤Î¤ªÃÍÃÊ¤ò³ä¤ê»»·×»»¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£