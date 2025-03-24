¶¥±Ë¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½34¿ÍÈ¯É½¡¡¾¾²¼ÃÎÇ·¡¢¿¼ÂôÂçÏÂ¤é
¡¡ÆüËÜ¿åÏ¢¤Ï24Æü¡¢º£²Æ¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Ë¤ËÎ×¤à¶¥±ËÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢¾¾²¼ÃÎÇ·¡ÊÅìÍÎÂç¡Ë¿¼ÂôÂçÏÂ¡ÊÅìµÞ¡Ë¤éÃË»Ò19¿Í¡¢À®ÅÄ¼ÂÀ¸¡Ê¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¶âÄ®¡ËÎëÌÚÁïÈþ¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤é½÷»Ò15¿Í¤Î·×34¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£23Æü¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç»²²ÃÉ¸½àµÏ¿¤òÆÍÇË¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÊ£¿ô¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£º£Ê¡ÏÂ»Ö¤é3¿Í¤¬ÂåÉ½Æþ¤ê¤·¤¿ËçÊýSS¤ÎÂÀÅÄ¿»á¤¬¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡ÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÃË»Ò¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼2¼ïÌÜ¤ÎÂåÉ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¾²¼¤Ï¡Ö400¥á¡¼¥È¥ë¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¡£ÃË»ÒÊ¿±Ë¤®¤Î¿¼Âô¤Ï½é¤á¤Æ¼çÍ×¹ñºÝÂç²ñ¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£