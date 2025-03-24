Ì¾¸Å²°¹Á¿åÂ²´Û¤Î¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¤¥ë¥«¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡×¤¬°ì¿·¡¢¤µ¤é¤Ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë¡¡3·î25Æü¤«¤é¸ø³«
Ì¾¸Å²°¹Á¿åÂ²´Û¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¤¥ë¥«¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡×¤¬25Æü¤«¤é¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ì¾¸Å²°¹Á¿åÂ²´Û¤Î¡Ö¥¤¥ë¥«¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡×¤Ï¡¢2001Ç¯¤ËËÌ´Û¤¬¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó½é¤á¤Æ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¹½À®¡¦±ÇÁü¡¦BGM¤Ê¤É¤ò¤¹¤Ù¤Æºþ¿·¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¤¥ë¥«¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ BLUE ECHO¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖBLUE ECHO¡×¤Ë¤Ï¡ÖÀÄ¤¤ÃÏµå¡¢ÀÄ¤¤³¤¤È¶¦ÌÄ¤·¤Ê¤¬¤éÈþ¤·¤¤ÃÏµå¤ò¼¡À¤Âå¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ÇÁü¤ò»È¤Ã¤¿¥ì¥¯¥Á¥ãー¤òÄÌ¤·¡¢¥¤¥ë¥«¤ÎÀ¸ÂÖ¤ä¿Ê²½¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¤¹¤ëÆ¬¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¤è¤ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¤¥ë¥«¤¿¤Á¤ÏÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¿Ê²½¤·¤Æº£¤Î»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¤¥ë¥«¤¿¤Á¤ÈÈþ¤·¤¤ÃÏµå¤ò¼é¤Ã¤Æ¼¡À¤Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£²¿ÅÙ¸«¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¡¢²¿ÅÙ¸«¤Æ¤âÌ£¤ï¤¤¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×(Ì¾¸Å²°¹Á¿åÂ²´Û ¥¤¥ë¥«»ô°éÃ´Åö ¿ÀÅÄ¹¬»Ê¤µ¤ó)
¡Ö¥¤¥ë¥«¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ BLUE ECHO¡×¤Ï25Æü¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
»×¤¤¤ä¤ê,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¶âÂ°²Ã¹©,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
Áòº×,
ÃÖ¾²¹©»ö,
¿À»ö,
ÂçÁ¥,
À¸²Ö