¡Ö¥Þ¥¤¥ÊÌÈµö¾Ú¡×»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä°¦ÃÎ¤Ç¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤äº®»¨¡¡¥á¥ê¥Ã¥È¤ÈÃí°ÕÅÀ¤ò¤ª¤µ¤é¤¤
¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤È±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤¬°ìÂÎ²½¤·¤¿¡Ö¥Þ¥¤¥ÊÌÈµö¾Ú¡×¤Î±¿ÍÑ¤¬24Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°¦ÃÎ¸©¤Ç¤Ï°ìÉô¤Çº®»¨¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤âÈ¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
24Æü¤«¤é±¿ÍÑ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥Þ¥¤¥ÊÌÈµö¾Ú¡×¡£
¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤ÎIC¥Á¥Ã¥×¤Ë±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ÎÈÖ¹æ¤ä´é¼Ì¿¿¡¢Í¸ú´ü¸Â¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤òµÏ¿¤·¤Þ¤¹¡£
°¦ÃÎ¸©¤Î±¿Å¾ÌÈµö»î¸³¾ì¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥ÊÌÈµö¾Ú¤Ø¤Î°ìÂÎ²½¤òµá¤á¤ëÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Çº®»¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
É¬Í×¤Ê¼êÂ³¤¤ò½ª¤¨¤ì¤Ð¡¢ÅöÆüÃæ¤ËÌÈµö¾ðÊó¤ÎÉ³¤Å¤±¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÊÁ°¤ÎÌÈµö¹¹¿·¤è¤ê¤â¡Ö»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¡Ä¡£
¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤âº®¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤¿¤µ¤ì¤ÆÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£(¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©)¤¤¤Þ¤Á¤ç¤¦¤É1»þ´Ö¤Ç¤¹¤Í¡×(Ë¬¤ì¤¿¿Í)°¦ÃÎ¸©¤Î26·Ù»¡½ð¤Ç°ì»þ¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²
¤µ¤é¤Ë°¦ÃÎ¸©¤Î26¥«½ê¤Î·Ù»¡½ð¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤Ë±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤Î¾ðÊó¤òµÏ¿¤Ç¤¤Ê¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
24Æü¸á¸å4»þÈ¾¤Þ¤Ç¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ã³²¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤À»öÌ³¤ËÉÔ´·¤ì¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¡¢°ìÉô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´ÉÔÊØ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º£¸å¤³¤¦¤·¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Î²ò¾Ã¤ËÅØ¤á¡¢±ß³ê¤Ê»öÌ³¼êÂ³¤¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤ë¡×(°¦ÃÎ¸©·Ù ±¿Å¾ÌÈµö²Ý É±Åè¾Í¸÷ ²ÝÄ¹)½»½êÊÑ¹¹¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹Ö½¬¤Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬
¡Ö¥Þ¥¤¥ÊÌÈµö¾Ú¡×¡¢¤³¤ì¤«¤é¼êÂ³¤¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ ²þ¤á¤ÆÀ°Íý¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÈµö¾Ú¤Î»ý¤ÁÊý¤Ï3¤Ä¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÇÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
1. ½¾Íè¤Î±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë2. °ìÂÎ²½¤·¤Æ¥Þ¥¤¥ÊÌÈµö¾Ú¤Î¤ß¤Ë¤¹¤ë 3. ½¾Íè¤ÎÌÈµö¾Ú¤È¥Þ¥¤¥ÊÌÈµö¾Ú¤ò2Ëç»ý¤Á¤¹¤ë
¥Þ¥¤¥ÊÌÈµö¾Ú¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ÈÃí°ÕÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
1¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö½»½ê¡¦»áÌ¾¤Ê¤É¤ÎÊÑ¹¹¡×¤Î¡Ö¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×²½¡×¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Þ¥¤¥ÊÌÈµö¾Ú¤Î¤ß¡×¤Ë¤·¤¿¾ì¹ç¡¢½»½ê¤ä»áÌ¾¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«¼£ÂÎ¤ËÆÏ¤±½Ð¤ë¤À¤±¤Ç¤è¤¯¡¢·Ù»¡¤Ç¤Î¼êÂ³¤¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¹¹¿·»þ¤Ë¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹Ö½¬¡×¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¡£Ìµ»ö¸ÎÌµ°ãÈ¿¤Ê¤É¤Î°ìÉôÂÐ¾Ý¼Ô¸ÂÄê¤Ç¤¹¤¬¡¢24»þ´Ö¤É¤³¤Ç¤â¹Ö½¬¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢»ëÎÏ¸¡ºº¤ä¼Ì¿¿»£±Æ¤ÏÌÈµö»î¸³¾ì¤Ê¤É¤ËÂ¤ò±¿¤ÖÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥Ê¥«ー¥É¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤ËÃí°Õ¡¢¡ÖÆóÅÙ¼ê´Ö¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â
¤½¤·¤Æ¡¢¼èÆÀ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃí°ÕÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥¤¥ÊÌÈµö¾Ú¡×¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¡×¤È¡ÖÌÈµö¾Ú¡×¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÍ¸ú´ü¸Â¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¹¹¿·¼êÂ³¤¤ÏÊÌ¡¹¤Ë¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¸½ºß¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡Ö¥Þ¥¤¥ÊÌÈµö¾Ú¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Î¹¹¿·¤ò¤¹¤ë¤È¡¢É³¤Å¤±¤¿¤Ï¤º¤ÎÌÈµö¾Ú¤Î¾ðÊó¤¬¡¢¼«Æ°Åª¤Ë¤Ï°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢²þ¤á¤Æ±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¾ðÊó¤òÉ³¤Å¤±¤ë¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÆóÅÙ¼ê´Ö¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¥ÊÌÈµö¾Ú¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤ÎIC¥Á¥Ã¥×¤ËÌÈµö¾ðÊó¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤ë·Á¼°¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤ÏÌÈµö¾ðÊó¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÌÈµö¾ðÊó¤¬°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤º¡¢²þ¤á¤ÆÉ³¤Å¤±¤ë¼êÂ³¤¤òËº¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤À¤È¡¢¡ÖÌÈµöÉÔ·ÈÂÓ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½©¤Ë¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢½©¤Þ¤Ç¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥«ー¥É¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
°¦ÃÎ¸©·Ù¤Ï¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à²þ½¤¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Àè¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥«ー¥É¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤ò¹¹¿·¤ò¤·¤Æ¤«¤é¡¢¥Þ¥¤¥ÊÌÈµö¾Ú¤Ø¤Î°ìÂÎ²½¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¥ÊÌÈµö¾Ú¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ï¶¯À©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½¾Íè¤ÎÌÈµö¾Ú¤â°ú¤Â³¤»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¥á¥ê¥Ã¥È¤äÃí°ÕÅÀ¤ò¤è¤¯³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿»ý¤ÁÊý¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£