3月24日、朝のバラエティ番組『ラヴィット!』(TBS系)が放送。今週は、『4周年記念スペシャルウィーク』と題し、5日間それぞれ豪華なゲストの夢が叶う企画が立ち上がった。

同日は、ゲストとしてTravis Japanのメンバー6人が登場。ファンにとって待望の出演となったのだが、番組側からの彼らへの表現が物議を醸すこととなった。

「同番組には、Travis Japanの七五三掛龍也さん・吉澤閑也さん・中村海人さん・宮近海斗さん・松倉海斗さん・松田元太さんの6人が出演。 Travis Japanの出演は、前日から番組公式Xで伝えられていましたが、その中で、『#TravisJapan 全員集合 発売前の新曲をテレビ初披露』と記載されていたんです。しかし、その“全員”という文字にファンは反応。悲痛な心境を吐露するファンが続出してしまいました」(芸能プロ関係者)

実際にXには、

《トラジャ担にとっての全員集合は7人だよ》

《トラジャは7人ぞ。全員集合って書き方どーなんよ》

《色んなとこで全員て言葉出ちゃって、6人は全員じゃないよね》

と、表記にモヤモヤを表すと同時に、現在活動休止中の川島如恵留を含めて7人のグループであることを強調するコメントが並んだのだ。

「川島さんの様子に異変が現れたのは、2024年10月頃。デビュー2周年を祝うYouTube配信では、姿を見せず欠席。11月にYouTubeで配信されたアメリカのカリフォルニアディズニーを訪れた動画では、彼の元気のなさがファンの間で心配されていました。

その後、活動休止を発表したのは2024年12月上旬。体調不良を理由に、メンバーや医師、家族とも相談の上、心身の回復を優先するとコメントをしていました」(前出・芸能プロ関係者)

活動休止から約4カ月あまり。彼のいない6人体制で活躍するTravis Japanの姿は、ファンにとっては嬉しさ反面、複雑な心境も隣り合わせのようだ。

「今回、映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』の主題歌 『Would You Like One?』をテレビ初披露していた6人。川島の復帰を待ちながらも、グループとしての活躍も好調です。未だ川島さんの復帰は未定ですが、メンバーと共にトラジャ担も彼がグループとして活躍している姿を待ち望んでいることは間違いないでしょう」(前出・芸能プロ関係者)

7人全員でのパフォーマンスが見れる日を誰もが待っている。