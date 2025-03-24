Travis Japan¡¡ÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¤¬ÉÔºß¤Î¤Ê¤«¡¢¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù½Ð±é¤Ç¡ÈÁ´°÷½¸¹ç¡ÉÉ½µ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¥â¥ä¥â¥ä
¡¡3·î24Æü¡¢Ä«¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¡£º£½µ¤Ï¡¢¡Ø4¼þÇ¯µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢5Æü´Ö¤½¤ì¤¾¤ì¹ë²Ú¤Ê¥²¥¹¥È¤ÎÌ´¤¬³ð¤¦´ë²è¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆTravis Japan¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼6¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂÔË¾¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÈÖÁÈÂ¦¤«¤é¤ÎÈà¤é¤Ø¤ÎÉ½¸½¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆ±ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢Travis Japan¤Î¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¤µ¤ó¡¦µÈß·´×Ìé¤µ¤ó¡¦ÃæÂ¼³¤¿Í¤µ¤ó¡¦µÜ¶á³¤ÅÍ¤µ¤ó¡¦¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¤µ¤ó¡¦¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤µ¤ó¤Î6¿Í¤¬½Ð±é¡£ Travis Japan¤Î½Ð±é¤Ï¡¢Á°Æü¤«¤éÈÖÁÈ¸ø¼°X¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ø#TravisJapan Á´°÷½¸¹ç È¯ÇäÁ°¤Î¿·¶Ê¤ò¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¡Ù¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¡ÈÁ´°÷¡É¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÈ¿±þ¡£ÈáÄË¤Ê¿´¶¤òÅÇÏª¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¼ÂºÝ¤ËX¤Ë¤Ï¡¢
¡Ô¥È¥é¥¸¥ãÃ´¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÁ´°÷½¸¹ç¤Ï7¿Í¤À¤è¡Õ
¡Ô¥È¥é¥¸¥ã¤Ï7¿Í¤¾¡£Á´°÷½¸¹ç¤Ã¤Æ½ñ¤Êý¤É¡¼¤Ê¤ó¤è¡Õ
¡Ô¿§¤ó¤Ê¤È¤³¤ÇÁ´°÷¤Æ¸ÀÍÕ½Ð¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢6¿Í¤ÏÁ´°÷¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡Õ
¡¡¤È¡¢É½µ¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤òÉ½¤¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¸½ºß³èÆ°µÙ»ßÃæ¤ÎÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¤ò´Þ¤á¤Æ7¿Í¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¤Î¤À¡£
¡ÖÀîÅç¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤Ë°ÛÊÑ¤¬¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯10·îº¢¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼2¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦YouTubeÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢»Ñ¤ò¸«¤»¤º·çÀÊ¡£11·î¤ËYouTube¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤òË¬¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢Èà¤Î¸µµ¤¤Î¤Ê¤µ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï2024Ç¯12·î¾å½Ü¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä°å»Õ¡¢²ÈÂ²¤È¤âÁêÃÌ¤Î¾å¡¢¿´¿È¤Î²óÉü¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡³èÆ°µÙ»ß¤«¤éÌó4¥«·î¤¢¤Þ¤ê¡£Èà¤Î¤¤¤Ê¤¤6¿ÍÂÎÀ©¤Ç³èÌö¤¹¤ëTravis Japan¤Î»Ñ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´ò¤·¤µÈ¿ÌÌ¡¢Ê£»¨¤Ê¿´¶¤âÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡Öº£²ó¡¢±Ç²è¡Ø¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä THE MOVIE¡Ù¤Î¼çÂê²Î ¡ØWould You Like One¡©¡Ù¤ò¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿6¿Í¡£ÀîÅç¤ÎÉüµ¢¤òÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤â¹¥Ä´¤Ç¤¹¡£Ì¤¤ÀÀîÅç¤µ¤ó¤ÎÉüµ¢¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¦¤Ë¥È¥é¥¸¥ãÃ´¤âÈà¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡7¿ÍÁ´°÷¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¸«¤ì¤ëÆü¤òÃ¯¤â¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£