¡Ö¤ª¶â¤Ï¸¤¯»È¤¦¡×ÊÓÊü±Ç¡ª¥¢¥¤¥Õ¥ëTVCM¡ÖÑÛ¤È¤·¤¿½÷¾¡×¥·¥ê¡¼¥ºÂè26ÃÆ
¥¢¥¤¥Õ¥ë¤Ï¡¢TVCM¡ÖÑÛ¤È¤·¤¿½÷¾¡×¥·¥ê¡¼¥ºÂè26ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡Ö¤ª¶â¤Ï¸¤¯»È¤¦¡×ÊÓ¤ò2025Ç¯3·î24Æü(·î)¤è¤êÁ´¹ñ¤ÇÊü±ÇÃæ¡£
¥¢¥¤¥Õ¥ëTVCM¡ÖÑÛ¤È¤·¤¿½÷¾¡×¥·¥ê¡¼¥ºÂè26ÃÆ
¥¢¥¤¥Õ¥ë¤Ï¡¢TVCM¡ÖÑÛ¤È¤·¤¿½÷¾¡×¥·¥ê¡¼¥ºÂè26ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡Ö¤ª¶â¤Ï¸¤¯»È¤¦¡×ÊÓ¤ò2025Ç¯3·î24Æü(·î)¤è¤êÁ´¹ñ¤ÇÊü±ÇÃæ¤Ç¤¹¡£
¿·CM¤Î¸ø³«¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢V¥×¥ê¥«¥®¥Õ¥È5,000±ß·ô¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¡¢X¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
70Ç¯Âå¡£
¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Î°ì¥³¥Þ¡£
¡Ö¤ª¶â¤Ï¤Í¡¢¡×¤ÈÃÆ¤¸ì¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ä
¢£CM³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡¡¡§ ¡Ö¤ª¶â¤Ï¸¤¯»È¤¦¡×ÊÓ30ÉÃ
½Ð±é¡¡¡¡¡¡¡§ ÂçÃÏ¿¿±û¡¢º£Ìî¹À´î
Êü±Ç³«»ÏÆü¡§ 2025Ç¯3·î24Æü(·î)
ÊüÁ÷ÃÏ°è¡¡¡§ Á´¹ñ
¢£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Ü¡¼¥É
¡Ö¤ª¶â¤Ï¸¤¯»È¤¦¡×ÊÓ(2)
¡Ö¤ª¶â¤Ï¸¤¯»È¤¦¡×ÊÓ(3)
¡Ö¤ª¶â¤Ï¸¤¯»È¤¦¡×ÊÓ(4)
¡Ö¤ª¶â¤Ï¸¤¯»È¤¦¡×ÊÓ(5)
¢£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÌ¾¾Î
¿·CM¸ø³«µÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡Ö¤ª¶â¤Ï¸¤¯»È¤¦¡×ÊÓ(6)
¢£±þÊç´ü´Ö
2025Ç¯3·î24Æü(·î)00:00¡Á2025Ç¯3·î30Æü(Æü)23:59
¢£±þÊçÊýË¡
1. X¤Ç¥¢¥¤¥Õ¥ë¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È(@aiful_promotion)¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¡£
2. ¥¢¥¤¥Õ¥ë¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÅê¹Æ¤µ¤ì¤ëÂÐ¾Ý¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤È¡¢¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ê¥ê¥×¥é¥¤¤¬ÆÏ¤ÃêÁª·ë²Ì¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅöÁª¥ê¥×¥é¥¤¤¬ÆÏ¤¤¤¿Êý¤ÏÅöÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨É¬¤º¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸ø³«ÀßÄê¤Ë¤·¤Æ±þÊç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÈó¸ø³«ÀßÄê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´ÅöÁª¼ÔÍÍ¤Ø¤Î¤ßÅöÁª¥ê¥×¥é¥¤¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¾ÞÉÊ¾ðÊó¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¾ÞÉÊ¡¿ÅöÁª¿Í¿ô
V¥×¥ê¥«¥®¥Õ¥È5,000±ß·ô¡§100Ì¾ÍÍ
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¡Ö¤ª¶â¤Ï¸¤¯»È¤¦¡×ÊÓÊü±Ç¡ª¥¢¥¤¥Õ¥ëTVCM¡ÖÑÛ¤È¤·¤¿½÷¾¡×¥·¥ê¡¼¥ºÂè26ÃÆ appeared first on Dtimes.