芝浦工業大学は、2024年度の東京都職員採用(選考)の技術職区分(建築、土木、機械、電気)に、33人の学生が合格しました。

同区分の全合格者数は338人で、本学の学生が9.8%を占める結果となりました。

25年4月には本学から16人が都に入職予定で、過去3年の平均5人と比べて大幅に増加します。

■ポイント

建築、土木、機械、電気の合格者338人のうち、33人(9.8%)が芝浦工大から

学科・専攻内訳:

●大学院理工学研究科 社会基盤学専攻 1人、●同 建築学専攻 1人、●工学部 土木工学科21人、●同 電気工学科1人、●デザイン工学部3人、●建築学部6人、

技術職 内訳:

●建築7人、●土木22人、●機械1人、●電気3人

