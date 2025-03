TOEIC¡¦±Ñ¸¡ÂÐºö¤Ë¤â¡ª¥ï¥ó¡¦¥Ú¥ó¡¦¥á¥½¥Ã¥É(R)±Ñ¸ì¶¨²ñ¡Ö¥ï¥ó¡¦¥Ú¥ó¡¦¥á¥½¥Ã¥É(R)¡×¤ò³Ø¤Ù¤ëÌµÎÁ¥»¥ß¥Ê¡¼

ワン・ペン・メソッド(R)英語協会は、英語教師・講師向けに、画期的な英語長文読解指導法「ワン・ペン・メソッド(R)」を学べる無料セミナーを2025年4月に開催します。

ワン・ペン・メソッド(R)英語協会は、英語教師・講師向けに、画期的な英語長文読解指導法「ワン・ペン・メソッド(R)」を学べる無料セミナーを2025年4月に開催。

このセミナーでは、ペン1本で英語の構造を視覚的に整理し、日本語を読むようにスムーズに英文を理解できる指導技術の一部を英語指導者の方を対象に無料で公開します。

■日本の英語教育における課題とワン・ペン・メソッド(R)の必要性

グローバル化が進む中で、日本の英語教育における課題が顕在化しています。

多くの日本の学生と社会人が英語教育に関心をもつ一方で、日本人の英語力は国際的に見ても低水準であり、特にリーディングスキルの向上は急務となっています。

以下のデータが示すように、英語の読解力不足が多くの学習者の壁となっています。

●英語民間資格・試験のスコアの国際比較(2019年)

― TOEFL iBT(R)の合計スコア平均(OECD加盟国) 37か国中 37位

1位のオーストリア100点 日本72点

― IELTSの合計スコア平均 上位40か国中36位

1位のドイツ7.4点 日本5.8点

― TOEIC L&R 500人以上の受験者がいる49か国中43位

1位のカナダ877点 日本523点

―英語力の各国比較(レベル別の英語力保持者割合)

「高度の英語力」を持つ者の割合は16か国中15位。

日本は、他国と比べて「ラベルのみ(英語の案内表示や商品ラベルがわかる程度」の割合がかなり多い(=ごく基礎的な英語リテラシーを持った人ならば多数いる)。

一方で、「英語の書物が自由に読める」といった高レベルの英語力をもつ人は数パーセントとかなり少ない。

(文部科学省調査)

このように、日本の英語学習者は、英会話といった口語のコミュニケーション力だけでなく、「読解力」に課題があることがわかります。

また、進学・留学・就職等に必要な英語力としてTOEICや英検、IELTSといった英語試験で高得点を取得するためには、リーディング力の向上が不可欠です。

しかし、多くの日本の英語学習者は、「英文を読むのは苦手」「試験時間内に英文を読み切ることができない」「英文を読んでも意味がスムーズに入ってこない」といった問題に直面しています。

こうした課題を解決するのが、ワン・ペン・メソッド(R)です。

■ワン・ペン・メソッド(R)とは?

ワン・ペン・メソッド(R)は、たった1本のペンを使い、英文の構造を7種類の異なるマークで可視化することで、スムーズなリーディングを可能にする手法です。

このメソッドを導入することで、英語学習者は、どこが主語・動詞・目的語なのか、また、どの部分が文章の骨格を修飾する言葉なのかなどの英文構造を可視化し、理解することができるようになります。

これにより、英語学習者は、1〜3カ月などの短期間で、英文を「まるで日本語を読むように」スラスラと読めるようになり、TOEICや英検、IELTSなどの試験でも確実なスコアアップが期待できるのです。

ワン・ペン・メソッド(R)の指導の画面

■学習者の事例

事例1:TOEICスコアが劇的アップ!

●30代会社員 Aさん:「仕事で英語を使う必要があり、TOEIC対策をしていましたが、リーディングが苦手でした。

ワン・ペン・メソッド(R)を学んだ結果、英文の意味が手に取るようにわかるようになり、スコアが610点から760点に向上!読解が楽しくなりました。」

事例2:大学受験生が英語長文を克服!

●高校3年生 Bさん:「入試問題の長文が全然読めなかったのですが、ワン・ペン・メソッド(R)を取り入れてから、3か月で読むスピードが大幅に向上しました。

高校3年生のときの学年模試で英語で1位を取ることができ、その後、大学入試も希望する大学に合格できました。

英文がスラスラ読めることで、自分の英語力に自信が持てました。」

事例3:IELTS対策で高スコアを達成!

●大学生 Cさん:「海外留学のためにIELTSのスコアが必要でしたが、リーディングが苦手で苦戦していました。

大学で受けたIELTSのスコアが4.5だったのですが、留学に必要なスコアは5.0で、どうすればよいのか悩んでいたのですが、ワン・ペン・メソッド(R)で学習することで、2カ月で目標スコアを達成し、留学の夢が現実になりました!」

■英語講師の声

ワン・ペン・メソッド(R)を活用して指導している講師からも、多くの喜びの声が寄せられています。

●英語コーチ Eさん:「これまで色々な指導法を試しましたが、生徒が本当に楽しんで学べるのはワン・ペン・メソッド(R)が初めてです。

リーディングに苦手意識を持っていた生徒も、数回の授業で自信をつけています。

何よりも『英語学習が楽しい』と前向きに学習に取り組んでくれています」

●高校英語教師 Fさん:「生徒たちが『読める!』と実感する瞬間が増えました。

特に、長文を読むスピードが向上し、試験での時間配分も改善されています。」

■セミナー詳細

セミナー名 : 「ワン・ペン・メソッド(R)指導法無料セミナー」

開催期間 : 2025年4月10日〜4月30日

※開催日時は下記のリンクより確認してください。

開催形式 : オンライン(Zoomを予定)

ご参加対象者: 小学校・中学校・高校等の英語教師の方、英語塾の教師の方、

英語コーチなど英語を指導する立場の方

参加費 : 無料

セミナー内容: ・ペン1本でできる英語リーディングの極意

・7種類のマークで英文を視覚的に整理する方法

・TOEIC・英検等のスコアアップにつながる指導のポイント

セミナーは少人数でオンラインで行います

