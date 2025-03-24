Ìë¹Ô¥Ð¥¹»àË´»ö¸Î¤Ç¡ÖÀ¾Éð´Ñ¸÷¥Ð¥¹¡×¤Î±Ä¶È½ê¤ò²ÈÂðÁÜº÷¡¡²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤Îµ¿¤¤¡¡±¿Å¾¼ê»àË´¡¢¾èµÒ21¿Í¤±¤¬
Ìë¹Ô¥Ð¥¹¤Î»àË´»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢·Ù»¡¤Ï±¿¹Ô²ñ¼Ò¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ï¡¢22Æü¸á¸å8»þÈ¾¤´¤í¡¢»°½Å¡¦¸æÉÍÄ®¤Î¹ñÆ»¤Ç¡¢Ìë¹Ô¥Ð¥¹¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢Æ»Ï©ÏÆ¤ÎËÉÉ÷ÎÓ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
±¿Å¾¼ê¤Î¶¶ÄÞ¸ç»Ê¤µ¤ó¡Ê57¡Ë¤¬»àË´¡¢¾èµÒ21¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
24Æü¸áÁ°10»þÈ¾¡¢»°½Å¸©·Ù¤Ï¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÂçµÜ¶è¤Ë¤¢¤ë¡ÖÀ¾Éð´Ñ¸÷¥Ð¥¹¡×¤Î±Ä¶È½ê¤Ë²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤Îµ¿¤¤¤ÇÁÜº÷¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±¿¹Ô¤ä¶ÐÌ³¤ÎµÏ¿¤Ê¤É¤ò²¡¼ý¤·¡¢¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
À¾Éð´Ñ¸÷¥Ð¥¹¤Ï¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢±¿Å¾¼ê¤Ï½ÐÈ¯Á°¡¢Ë¡Îá¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë9»þ´Ö°Ê¾å¤ÎµÙÂ©¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£