¼«±ÒÂâ¤Î¿·ÉôÂâ¡ÖÅý¹çºîÀï»ÊÎáÉô¡×¤¬È¯Â¡¡Î¦¶õ³¤¤ÎÉôÂâ¤ò°ì¸µ»Ø´ø¡¡ÆüÊÆÎ¾À¯ÉÜ¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤ÎÁÀ¤¤¤â
¼«±ÒÂâ¤Î±¿ÍÑ¤ò°ì¸µÅª¤Ë»Ø´ø¤¹¤ë¡ÖÅý¹çºîÀï»ÊÎáÉô¡×¤¬¤¤ç¤¦È¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«±ÒÂâ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊÁÈ¿¥²þÊÔ¤Ï¤ª¤è¤½19Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
Æî±À·û°ìÏº Åý¹çºîÀï»ÊÎá´±
¡ÖÅý¹çºîÀï»ÊÎáÉô¤Ïºù¤Î³«²Ö¤È¤È¤â¤Ë½ÐÈ¯¤·¡¢³Ð¸ç¤ò¿·¤¿¤Ë»ÊÎáÉôÂâ°÷¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÇ¤Ì³¤ËÀºÎå¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢¤³¤³¤Ë¤ªÀÀ¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
Åý¹çºîÀï»ÊÎáÉô¤Ï¤¤ç¤¦¡¢Æî±À·û°ìÏº¶õ¾¤ò½éÂå»ÊÎá´±¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¤Î»ÔÃ«¤Ë¤ª¤è¤½240¿ÍÂÎÀ©¤ÇÈ¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«±ÒÂâ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Î¦¡¦³¤¡¦¶õ¤ÎÅý¹çÉôÂâ¤òÇ¤Ì³¤Ë±þ¤¸¤Æ¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢ÊÔÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Åý¹çºîÀï»ÊÎáÉô¤Ï¡¢¢§Á´¹ñ¤ÎÎ¦¡¦³¤¡¦¶õ¤Ê¤É¤Î¼«±ÒÂâ¤ò°ì¸µÅª¤Ë»Ø´ø¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¢§Å¨¤Î¼ÍÄø³°¤«¤é¤Î¹¶·â¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥ª¥ÕËÉ±ÒÇ½ÎÏ¡×¤Î±¿ÍÑ¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÉôÂâÈ¯Â¤ÏÆüÊÆÎ¾À¯ÉÜ¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤ÎÁÀ¤¤¤â¤¢¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤Ï¡¢Åý¹çºîÀï»ÊÎáÉô¤ÎÁÏÀß¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆºßÆü¥¢¥á¥ê¥«·³¤òºÆ¹½À®¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬ºßÆü¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î¶¯²½·×²è¤ÎÄä»ß¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸½ÃÏÊóÆ»¤â¤¢¤ê¡¢Àè¹Ô¤¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¡£