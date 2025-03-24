¶¦»ºÅÞ¤¬ºØÆ£ÃÎ»ö¤Î¼¿¦Í×µá¡¡µ¿ÏÇÄ´ººÊó¹ð¡ÖÍý²ò¤»¤º¡×
¡¡ºØÆ£¸µÉ§Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤Îµ¿ÏÇ¹ðÈ¯Ê¸½ñÌäÂê¤Ç¡¢¸©µÄ²ñÄ´ººÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡ÊÉ´¾ò°Ñ¡Ë¤ÈÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¸øÉ½¤·¤¿Ä´ººÊó¹ð½ñ¤ò½ä¤ê¡¢¶¦»ºÅÞ¸©µÄÃÄ¤ÈÅÞ¸©°Ñ°÷²ñ¤Ï24Æü¡¢¡Ö»ØÅ¦¤òÍý²ò¤»¤ºÀµÌÌ¤«¤é¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¤ÃÎ»ö¤Î²¼¤Ç¤Ï¡¢¸©À¯¤ÎÀµ¾ï²½¤Ï±ó¤Î¤¯¡×¤È¤·¤ÆºØÆ£»á¤Ë¼¿¦¤òµá¤á¤ëÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡À¼ÌÀÊ¸¤Ç¤Ï¡¢Ê¸½ñºîÀ®¼Ô¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬Å±²ó¤òµá¤á¤¿¾å¤Ç¡¢ºØÆ£»á¤ÏÆó¤Ä¤ÎÊó¹ð½ñ¤ò¼õ¤±¤ÆÈ¿¾Ê¤Î»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡Ö¼óÄ¹¤Î»ñ¼Á¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£
¡¡ºØÆ£»á¤Ï¹ðÈ¯Ê¸½ñ¤Ë°ìÄê¤Î»ö¼Â¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤ÎÉ´¾ò°ÑÊó¹ð½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ì¤Ä¤Î¸«²ò¡×¤À¤ÈÈ¯¸À¡£Âè»°¼Ô°Ñ¤Ï19Æü¸øÉ½¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ç¹ðÈ¯¼ÔÂÐ±þ¤Ï¡Ö°ãË¡¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¿¦°÷¤Ø¤Î¼¸ÀÕ¤Ê¤É10·ï¤ò¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ÈÇ§Äê¤·¤¿¡£