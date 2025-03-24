¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¡Ö2¿Í°Ê¾åÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¡¡¥µ¥¦¥¸Àï¤Ç¥¹¥¿¥á¥óÊÑ¹¹¤òÌÀ¸À
¼éÅÄ¤È¾åÅÄ¤¬Éé½ý¤ÇÎ¥Ã¦
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤È¼ç¾¤ÎMF±óÆ£¹Ò¤Ï3·î24Æü¡¢ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡8Âç²ñÏ¢Â³¤ÎËÜÂç²ñÀÚÉä¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¡È¾Ã²½»î¹ç¡É¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·¤¿¤Ê¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÉé½ý¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤¿MF¼éÅÄ±ÑÀµ¤ÈFW¾åÅÄåºÀ¤¤ò´Þ¤á¤¿¡Ö2¿Í°Ê¾å¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´Þ¤á¤ÆÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀèÈ¯ÊÑ¹¹¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î¼éÅÄ¤È¥¨¡¼¥¹¾åÅÄ¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÉé½ý¤ÇÎ¥Ã¦¡£¹çÎ®Ä¾Á°¤â²ø²æÌÀ¤±¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÌµÍý¤Ï¤µ¤»¤º¤Ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢MFÅÄÃæÊË¤äFWÁ°ÅÄÂçÁ³¡¢FW¸Å¶¶µü¸è¡¢FWÄ®Ìî½¤ÅÍ¤é¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤ÎÀèÈ¯¤Ï2¿Í¤±¤¬¿Í¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç2¿Í°Ê¾å¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´Þ¤á¤ÆÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ç·ë²Ì¤òµá¤á¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤¡£¥Á¡¼¥àÎÏ¤ò¤¢¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÃ¯¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤âµ¡Ç½¤¹¤ë¤È¤³¤í¡¢Ã¯¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤â¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£º£Æü¤ÎÎý½¬¤ÇºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï·è¤á¤¿¤¤¤¬¡¢ÌÀÆü¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Á°Àá¤«¤é¤«¤ï¤ë¤Ê¤«¤Ç¤â¾¡ÍøÌÜ»Ø¤·¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡1Ç¯3¤«·î¸å¤ÎWÇÕ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Áª¹Í¤âßõÎõ¤Ë¤Ê¤ë¡£1»î¹ç1»î¹ç¤¬Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë