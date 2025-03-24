¹áÀîÂç³Ø¤ÇÂ´¶È¼°¡¡1267¿Í¤¬¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹
¹áÀîÂç³Ø¤ÎÂ´¶È¼°¡¡¹â¾¾»Ô¹¬Ä®
¡¡¹áÀîÂç³Ø¤Ç24Æü¡¢Â´¶È¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï½Õ¤«¤é¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2024Ç¯ÅÙ¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Ï¡¢¶µ°é³ØÉô¤äË¡³ØÉô¤Ê¤É6³ØÉô¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ1267¿Í¤Ç¤¹¡£
¡¡¼°¤Ç¤Ï¡¢¾åÅÄ²ÆÀ¸³ØÄ¹¤¬¡Ö¼ã¼Ô¤Î»ý¤Ä¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤äÊÑ²½¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¹ÔÆ°ÎÏ¤Ç¼Ò²ñ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ï¤Ê¤à¤±¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â´¶ÈÀ¸¤òÂåÉ½¤·¤Æ¡¢¶µ°é³ØÉô¤Î¸Å»Ô½ãÊ¿¤µ¤ó¤¬¡ÖÎò»Ë¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤Ë¤¤¤ë¤¬¡¢¼Ò²ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¤È·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÁÏÂ¤¹©³ØÉô¡¿Åìµþ¤Ç¾¦¼Ò¤Ë½¢¿¦¡Ë
¡Ö¥µー¥¯¥ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¢¼ø¶È¤¹¤´¤¯½¼¼Â¤·¤¿4Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê½¢¿¦¤Ï¡ËÄ©Àï¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÉÔ°Â¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×
¡ÊÃÏ¸µÊ¼¸Ë¤Ç¹â¹»¶µ°÷¡Ë
¡Ö¶¯¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò°é¤Æ¤¿¤¤¡×
¡ÊÃÏ¸µÁÒÉß¤Ç½¢¿¦¡Ë
¡ÖÀÕÇ¤¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¿´ÇÛ¤ÇµÕ¤Ë¼«Í³¤âÁý¤¨¤ë¤Î¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ²Ô¤¤¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¡×