¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤­¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£

¾ÆÆù¤Ë¤â¤¿¤³¾Æ¤­¤Ë¤â¡¢¥¿¥³¥é¥¤¥¹¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡ª£³¼ïÎà¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤Ç¥Þ¥ë¥Á¤Ë»È¤¨¤ë¡Ú¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¡Û¤Î¥Û¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¥È¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ìÃæ‼

²èÁü 2059


¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¡ÊIRIS OHYAMA¡Ë¤Î¥Û¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢Éý¹­¤¤»È¤¤Êý¤Ç¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤¹¤ë¡¢ÌÖ¾Æ¤­É÷¥Û¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¥È¤À¡£ÊÝ²¹¤«¤é250ÅÙ¤Þ¤Ç¡¢¼«Í³¤Ë²¹ÅÙÀßÄê¤¬²ÄÇ½¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤­¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤â´ò¤·¤¤¡£¿©Âî¤ÎÉý¤ò¹­¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤À¡£

¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û

²èÁü 2060


¡Ö¥Û¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¥È 3Ëç ¤¿¤³¾Æ¤­¥×¥ì¡¼¥È ¾ÆÆù¥×¥ì¡¼¥È Ê¿ÌÌ¥×¥ì¡¼¥È ZIHA-A30-HA ¥¢¥Ã¥·¥å ¡ÚAmazon.co.jp¸ÂÄê¡Û¡×¤Ï¡¢»È¤¤Êý¤¤¤í¤¤¤í¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¸ÂÄê¥¢¥Ã¥·¥å¥«¥é¡¼¤ÎÌÖ¾Æ¤­É÷¥Û¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¥È¤À¡£

¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û

²èÁü 2061


¾Æ¤­Æù¥×¥ì¡¼¥È¡¿Ê¿ÌÌ¥×¥ì¡¼¥È¡¿¤¿¤³¾Æ¤­¥×¥ì¡¼¥È¤Î£³¼ïÎà¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤¬ÉÕÂ°¡£¾Æ¤­Æù¥×¥ì¡¼¥È¤Ï·ê¤¢¤­¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¾Ê¬¤Ê»é¤òÍî¤È¤·¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¾Æ¤­Æù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£

²èÁü 2062


¤¿¤³¾Æ¤­¥×¥ì¡¼¥È¤ÏÄ¾·Â43­Ð¤ÎÂç¤­¤á¥µ¥¤¥º¡£¥é¥¤¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ä¥×¥Á¥Ñ¥ó¥±¡¼¥­¤Ê¤É¤¿¤³¾Æ¤­°Ê³°¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤â¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£Ê¿ÌÌ¥×¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢¹­¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¹¥¤ß¾Æ¤­¡¢¾Æ¤­¤½¤Ð¡¢¥¿¥³¥é¥¤¥¹¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÎÁÍý¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£

¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û

²èÁü 2063


ÊÝ²¹¤«¤éÌó250¡î¤Þ¤Ç¼«Í³¤Ë²¹ÅÙÀßÄê²ÄÇ½¡£¥¹¥¿¥Ã¥­¥ó¥°¼ýÇ¼¤ÇÁ´¤Æ¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤­¤ë¡£¥Ò¡¼¥¿¡¼¤ò¼è¤ê³°¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤¿¤á¡¢¥×¥ì¡¼¥È¤ÈËÜÂÎ¥¬¡¼¥É¤ò´ÝÀö¤¤¤Ç¤­¡¢¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¥Õ¥ÃÁÇ²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Ù¤ê¤Ä¤«¤º¤Ë¤ª¼êÆþ¤ì¤â´ÊÃ±¤À¡£