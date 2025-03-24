µÈÂ¼ÉÜÃÎ»ö¡¢ËüÇî¥Á¥±¥Ã¥ÈÇä¤ì¹Ô¤¡ÈÄãÌÂ¡É¤â¡Ä¡Ö¤½¤³¤¬ËÜ¼ÁÅª¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂçºåÉÜÃÎ»ö¡Ê49¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ê4·î13Æü³«Ëë¡Ë¤ÎÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤¬¡ÈÄãÌÂ¡É¤·¤Æ¤¤¤ë·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼ÃÎ»ö¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÁ´Éô¤òÆþ¤ì¤Æ¥Á¥±¥Ã¥È1000ËüËç¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Çã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÌÜÉ¸¤Ë¤Ï¤Þ¤À¡Ä¤¢¤ì¡¢ÌÜÉ¸¤È¤«¤¢¤Ã¤¿¤Ã¤±?¡×¤È¥Ü¥±¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö°ì±þ1400ËüËçÌÜÉ¸¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¡£
¡¡µÈÂ¼ÃÎ»ö¤Ï¡Ö¤è¤¯¡ÈÀÖ»ú¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1800ËüËç¤Ç¹õ»ú¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³«ËëÁ°¤Ç1000ËüËç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¡£¼ý±×»ö¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬ËÜ¼ÁÅª¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¹õ»ú¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤·¤Í¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦°ì¤ÎÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¤¬À¨¤¤¤Î¤Ç¡£¿ÍÀ¸¤Ç°ì²ó¸«¤Ê¤¤¤ÈÂ»¤Ç¤¹¤è!¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£