¹ñÌ±Ì±¼ç¡¦¿ºÍÕ»á¡ÖÍ¿ÌîÅÞÄ¶¤¨¤Æ·ë½¸¤ÎÃæ¿´¤Ë¶ÌÌÚ»á¡×¡¡À¯³¦ºÆÊÔÁÊ¤¨
¢£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹¡ÊÈ¯¸ÀÏ¿¡Ë
¡¡¤¤¤ÞÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤Ï¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÈÁÈ¤ß¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¤À¤á¡£¤¤¤Þ¤ÎÀ¯ÅÞ¤Ç¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤¿¤êÎ¥¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤Ï¤è¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Í¿ÅÞ¤ÈÌîÅÞÂè1ÅÞ¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö´ûÂ¸¤ÎÁÈ¿¥¤ò¤Ö¤Ã¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤Ç¤âËÜÅö¤ÎÀ¯¼£¤ò¤ä¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦µ¤³µ¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£
¡¡¾¦ÉÊ·ô¤Ç³ê¤Ã¤¿¡¢Å¾¤ó¤À¤Î¾®¤µ¤ÊÀ¯¼£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤ÊÀ¯¼£¤ò¡Ê¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ë¡£Í¿ÅÞ¤«¤é¤âÌîÅÞÂè1ÅÞ¤«¤é¤â¡Ö¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏ¤¢¤ëÀ¯ÅÞ¤Ë²æ¡¹¤¬¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¶ÌÌÚ¡ÊÍº°ìÏºÂåÉ½¡Ë¤Ë¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡ÊÅìµþÅÔÆâ¤Ç¤Î¶ÌÌÚ»á¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç¡Ë¡Ê¾¾°æË¾Èþ¡Ë