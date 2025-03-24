3·î24Æü¸á¸å3»þÈ¾º¢¤Î¿·³ã»Ô

¼Ì¿¿³ÈÂç

24Æü¤Î¸©Æâ¤Ïµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¡¢³ÆÃÏ¤Çº£Ç¯ºÇ¹â¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

µ¤¾ÝÂæ¤Î´ÑÂ¬¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸á¸å5»þ¸½ºß¤Ç¡¢»åµûÀî»Ô22¡î¡¢ÂÛÆâ»ÔÃæ¾ò20.3¡î¡¢º´ÅÏ»ÔÃÆºê¡Ê¤Ï¤¸¤­¤¶¤­¡Ë¤Ç19.8¡î¡¢Â¼¾å»Ô19.7¡î¡¢¿·³ã»ÔÃæ±û¶è19.6¡î¤Ê¤É¤ò´ÑÂ¬¡£5·î¾å½Ü¤«¤é²¼½Ü¤ÎÍÛµ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ¤Ç¤Ï28¤¢¤ë´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤Î¤¦¤Á14ÃÏÅÀ¤Çº£Ç¯ºÇ¹â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

24ÆüÌë¤Ë¤Ï±«¤È¤Ê¤ê¡¢Íë¤òÈ¼¤¦½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¤Þ¤¿25Æü¤Ï¡¢¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¾å¶õ¤Îµ¤°µ¤ÎÃ«¤ä¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¯¤â¤ê»þ¡¹À²¤ì¡¢ÃëÁ°¤Þ¤Ç±«¤äÍë±«¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¤Þ¤¿25Æü¤«¤é26Æü¤Ë¤«¤±¤Æ²«º½¤ÎÈôÍè¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢¿åÊ¿Êý¸þ¤Ç¸«ÄÌ¤·¤Î¤­¤¯µ÷Î¥¤¬10¥­¥í¥áー¥È¥ëÌ¤Ëþ¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£

¸«ÄÌ¤·¤Î¤­¤¯µ÷Î¥¤¬5¥­¥í¥áー¥È¥ëÌ¤Ëþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¸òÄÌ¤Ø¤Î¾ã³²¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡Ê24Æü¸á¸å5»þ10Ê¬¹¹¿·¡Ë