¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Î¥Ó¥¶¿½ÀÁÌäÂê¡¡¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸ºâÃÄ¤¬¼¡²óÅÏ¹Ò¤ÎºÝ¤Ï¡Ö¹ñ¶¤Ç¤Î¿ÒÌä¡×¤òÍ×µá
¡¡¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Î¥Ó¥¶½ñÎà¿½ÀÁÌäÂê¤Ç¡¢ÊÆÊÝ¼é·Ï¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸ºâÃÄ¤¬¡¢²¦»Ò¤¬¼¡²óÅÏ¹Ò¤ÎºÝ¤ÏÊÆ¹ñ¹ñ¶¤Ç¡Ö¿ÒÌä¡×¤ò¼õ¤±¤ë¤Ù¤¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£±Ñ»æ¥µ¥ó¤¬£²£³Æü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤¬¥³¥«¥¤¥ó¡¢¥Þ¥ê¥Õ¥¡¥Ê¡¢¸¸³ÐºÞ¤Î¥¥Î¥³¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤¿¤È²ó¸ÜÏ¿¡Ö¥¹¥Ú¥¢¡×¤Ç¸ÀµÚ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Æ±ÃÄÂÎ¤Ï¡¢£²£°£²£°Ç¯¤Ë¥Ï¥ê¡¼²¦»Ò¤¬¤Ê¤¼ÊÆ¹ñ¤ËÆþ¹ñ¤òµö²Ä¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤òÄÉµá¤·¤ÆÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾Ê¡Ê£Ä£È£Ó¡Ë¤ÏºÛÈ½½ê¤ÎÌ¿Îá¤ò¼õ¤±¤Æ£±£¸Æü¤ËÂçÉý¤ËÊÔ½¸¤µ¤ì¤¿ºÛÈ½½ê¤Îµ¡Ì©½ñÎà¤¬¸øÉ½¤·¤¿¤¬¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤¬ÊÆ¹ñ¤ËÆþ¹ñ¤·¤¿¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸ºâÃÄ¤Ï¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤¹¤ÈÈ¯É½¡£¤ï¤º¤«¿ôÆü¸å¤Ë¤Ï¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤¬¼¡²óÅÏ¹Ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¹ñ¶¤ÇËãÌô»ÈÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿ÒÌä¡×¤ò¼õ¤±¤ë¤Ù¤¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ºâÃÄ¤ÏÊ¸½ñ¤Î¸ø³«¤òµá¤á¤ëË¡ÄîÆ®Áè¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¤¬¡¢Ê¸½ñ¤ÏÂçÉý¤ËÊÔ½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢°ú¤Â³¤Áè¤¦»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸ºâÃÄ¤Î¥Ê¥¤¥ë¡¦¥¬¡¼¥Ç¥£¥Ê¡¼»á¤Ï¡ÖÈà¤Ï¤É¤³¤ÎÎ¹¹ÔÀè¤«¤éÌá¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÊÆ¹ñ¹ñ¶¤Ç¿ÒÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤Ù¤¤À¡£¡Ê¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤¬²áµî¤Ë¹ðÇò¤·¤¿¡Ë¤³¤ì¤é¤ÎÌôÊª¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï°ãË¡¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë°ÜÌ±¼¹¹Ô¤Î¿·¤¿¤Ê»þÂå¤Ç¤¢¤ê¡¢µ¬Â§¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¿·À¯¸¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸·³Ê¤Ë¼¹¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÀè½µËö¤Ë¤ÏÆ±ºâÃÄ¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤ÎÊÛ¸î»Î¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥Ç¥å¡¼¥¤»á¤¬¡¢ºâÃÄ¤¬£²ÅÙÌÜ¤ÎÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤·¡¢¤â¤·²¦»Ò¤¬¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ò¡Ö·ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö±Ñ¹ñ¤Ëµ¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ç¥å¡¼¥¤»á¤Ï¡¢ºòÇ¯£´·î¤Î¸øÄ°²ñ¤Ç¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾Ê¤È¹ñÌ³¾Ê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î´Ö¤Ë¡ÖÉÔ°ìÃ×¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£