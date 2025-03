サザンオールスターズ「悲しみはブギの彼方に」が綾瀬はるか＆河合優実出演ユニクロ新TVCM曲に決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■サザンオールスターズ「悲しみはブギの彼方に」は、アマチュア時代にライブで演奏していた約50年前の楽曲

サザンオールスターズの楽曲「悲しみはブギの彼方に」が、ユニクロ“ブラトップ”新TVCM『LifeとWear/ホップステップ春』のCMソングに決定した。

「悲しみはブギの彼方に」は、サザンオールスターズが3月19日にリリースしたオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』に収録されている、アマチュア時代にライブで演奏していた約50年前の楽曲。デビュー曲「勝手にシンドバッド」の2ヵ月後にリリースされたファーストアルバム『熱い胸さわぎ』(1978年)には収録されず、幻の未発表曲となっていた。

約半世紀の時を超えて、楽曲制作の拠点としているビクター401スタジオにメンバーが集まり、「せーの」で楽曲をレコーディング。20代前半当時の自分たちが書いた楽曲と向き合い、再録された。

新CMには綾瀬はるかと河合優実が出演し、軽やかで浮遊感ある音で紡がれた「悲しみはブギの彼方に」に乗せて、ひと足早く春の訪れを知らせる映像に仕上がっている。

